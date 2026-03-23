LAMILUX Rooflight F100 W
Le lanterneau coupole LAMILUX Rooflight F100 W est une solution d’éclairage zénithal pour toitures-terrasses industrielles, conçue pour apporter lumière naturelle, aération et sécurité sur les ateliers de production, entrepôts, salles de sport et halls d’exposition.
Sa coupole à géométrie ondulée optimise le transfert des charges, améliore la rigidité et maintient l’étanchéité même sous fortes sollicitations climatiques. Grâce à son système d’étanchéité multicouche, à sa costière thermiquement isolée et à ses vitrages composites jusqu’au quadruple vitrage, le F100 W contribue à réduire les déperditions thermiques et le risque de condensation. Selon la configuration choisie, il peut aussi intégrer la ventilation naturelle, des dispositifs de protection antichute et une fonction de désenfumage naturel conforme à la norme EN 12101-2.
Matériaux (détail) :
- Coupole / vitrage : matériaux synthétiques selon version, notamment PRFV (composite renforcé de fibres de verre), plastique et plastique particulièrement résistant aux chocs.
- Costière : disponible en PRFV, tôle d’acier ou aluminium selon la configuration.
- Options de raccordement : rail de raccordement en PVC rigide en option pour certaines exécutions.
Labels et certifications (détail) :
- DIN EN 1873-2014, EN 12101-2 (version exutoire de fumées), DIN 18234, GS-Bau 18 (protections antichute), EN 13501-5 et Broof(t1) / NRO selon configuration, DEP / EPD selon DIN EN ISO 14025 et DIN EN 15804, compatibilité DGNB, conformité EnEV 2014/16 et GEG 2019/2020.
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Plus de 50 dimensions standard disponibles ; bord supérieur d’ouverture (OKD) de 50/100 à 200/300 cm ; surface éclairée env. 0,26 à 5,13 m²
Vitrages standards : double opale/opale (Ug env. 2,7 W/(m²K), Transmission Lumineuse (TL) env. 70 %, valeur g env. 70 %, valeur d'isolation acoustique env. 20 dB); triple opale/opale/opale (Ug env. 1,8 W/(m²K), TL env. 59 %, valeur g env. 59 %, acoustique env. 22 dB); quadruple opale/transparent/transparent/opale (Ug env. 1,5 W/(m²K), TL env. 63 %, valeur g env. 63 %, valeur d'isolation acoustique env. 22 dB); double + PC16 (Ug env. 1,3 W/(m²K), TL env. 22 %, valeur g env. 36 %, acoustique env. 25 dB)
Isolation thermique du cadre périphérique : Uf = 0,76 W/(m²K)
Résistance à la neige : DL 3000 jusqu’à 180/270 ; DL 5000 jusqu’à 150/150
Étanchéité pluie battante : indice DRI 14,7 m²/s ; essai pluie battante 8 l/m²/min sous rafales de 115 km/h
Essais vent : jusqu’à 140 km/h (fermé) et 70 km/h (ouvert) ; essai grêle avec bille de glace de 50 mm
Hauteurs de costière : 150 / 300 / 400 / 500 / 700 mm
Variantes d’ouverture : déverrouillage manuel, cylindre pneumatique, entraînement par chaîne 24 V / 230 V, entraînement à arbre coulissant 24 V / 230 V ; courses 280 / 300 / 500 mm selon version
Ventilation verrouillable de série, avec moteurs intégrables a posteriori
Matériaux
- Aciers
- Aluminium
- Plastique
- PVC
Labels et certifications
- Certification BREEAM
- Certification LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)
- EN
- Normes CE
Divers
Applications : ateliers de production, entrepôts, bâtiments industriels, halls d’exposition, salles de sport, surfaces commerciales et projets de rénovation de toitures plates.
Accessoires et options : 7 variantes de protections antichute, grille laser, trappe de sortie en toiture, grille anti-effraction, moustiquaire, capteurs vent/pluie, protection solaire, ventilateur, solutions de rénovation.
Livraison prémontée en usine pour une pose plus rapide.
Familles d'ouvrage
- Aménagement urbain
- Industrie
Les tags associés
LAMILUX Flat Roof Access Hatch Comfort Square
Le LAMILUX Flat Roof Access Hatch Square est une trappe d’accès carrée prémontée en usine, équipée d’un système d’ouverture hydraulique...
LAMILUX Flat Roof Access Hatches Comfort Swing
Le LAMILUX Flat Roof Access Hatches Comfort Swing ouvre hydrauliquement ses éléments en verre de 300 ou 350 cm de long par un interrupteur à clé. Design et confort : Pénétration...
LAMILUX Flat Roof Access Hatches Comfort Solo
Le LAMILUX Flat Roof Access Hatches Comfort Solo de 120 x 350 cm s'ouvre horizontalement grâce à un entraînement à crémaillère intégré. Design...
LAMILUX Glass Roof Fire Resistance F30/REI30
Sécurité : Résistance au feu contrôlée et certifiée à 30 minutes avec intégrité fonctionnelle de tout le système (Agrément...
LAMILUX Glass Skylight FE Passivhaus
Les lanterneaux LAMILUX de la famille FE sont des lanterneaux pour toiture terrasse, la FE Passivhaus est un lanterneau certifiée Passivhaus. En plus de la première certification Passivhaus...
LAMILUX Glass Roof PR60 Passivhaus
LAMILUX Glass Roof PR60 Passivhaus est la version certifiée Passivhaus de la toiture en verre PR60, sûre et économe en énergie. Efficacité énergétique...
LAMILUX Continuous Rooflight B Passivhaus
LAMILUX Continuous Rooflight B Passivhaus est le premier lanterneau continu certifié Passivhaus au monde. Efficacité énergétique certifiée : Premier système...
LAMILUX Glass Roof PR60
LAMILUX Glass Roof PR60 est un système de toiture en verre sûr et économe en énergie avec un drainage contrôlé. Système optimisé pour l'étanchéité...
LAMILUX Continuous Rooflight W/R
Efficacité énergétique : Une isolation thermique parfaite avec homologation générale du service de surveillance des travaux Système global modulaire composé...
LAMILUX Continuous Rooflight S
LAMILUX Continuous Rooflight S est le premier lanterneau continu à avoir un certificat d'étanchéité dans des conditions de pluie battante et de tempête. Innovation...