Le lanterneau coupole LAMILUX Rooflight F100 W est une solution d’éclairage zénithal pour toitures-terrasses industrielles, conçue pour apporter lumière naturelle, aération et sécurité sur les ateliers de production, entrepôts, salles de sport et halls d’exposition.

Sa coupole à géométrie ondulée optimise le transfert des charges, améliore la rigidité et maintient l’étanchéité même sous fortes sollicitations climatiques. Grâce à son système d’étanchéité multicouche, à sa costière thermiquement isolée et à ses vitrages composites jusqu’au quadruple vitrage, le F100 W contribue à réduire les déperditions thermiques et le risque de condensation. Selon la configuration choisie, il peut aussi intégrer la ventilation naturelle, des dispositifs de protection antichute et une fonction de désenfumage naturel conforme à la norme EN 12101-2.

Matériaux (détail) :

Coupole / vitrage : matériaux synthétiques selon version, notamment PRFV (composite renforcé de fibres de verre), plastique et plastique particulièrement résistant aux chocs.

Costière : disponible en PRFV, tôle d’acier ou aluminium selon la configuration.

Options de raccordement : rail de raccordement en PVC rigide en option pour certaines exécutions.

Labels et certifications (détail) :