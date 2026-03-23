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LAMILUX Rooflight F100 W

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Lamilux SAS France

Le lanterneau coupole LAMILUX Rooflight F100 W est une solution d’éclairage zénithal pour toitures-terrasses industrielles, conçue pour apporter lumière naturelle, aération et sécurité sur les ateliers de production, entrepôts, salles de sport et halls d’exposition.

Sa coupole à géométrie ondulée optimise le transfert des charges, améliore la rigidité et maintient l’étanchéité même sous fortes sollicitations climatiques. Grâce à son système d’étanchéité multicouche, à sa costière thermiquement isolée et à ses vitrages composites jusqu’au quadruple vitrage, le F100 W contribue à réduire les déperditions thermiques et le risque de condensation. Selon la configuration choisie, il peut aussi intégrer la ventilation naturelle, des dispositifs de protection antichute et une fonction de désenfumage naturel conforme à la norme EN 12101-2.

Matériaux (détail) :

  • Coupole / vitrage : matériaux synthétiques selon version, notamment PRFV (composite renforcé de fibres de verre), plastique et plastique particulièrement résistant aux chocs.
  • Costière : disponible en PRFV, tôle d’acier ou aluminium selon la configuration.
  • Options de raccordement : rail de raccordement en PVC rigide en option pour certaines exécutions. 

Labels et certifications (détail) :

  • DIN EN 1873-2014, EN 12101-2 (version exutoire de fumées), DIN 18234, GS-Bau 18 (protections antichute), EN 13501-5 et Broof(t1) / NRO selon configuration, DEP / EPD selon DIN EN ISO 14025 et DIN EN 15804, compatibilité DGNB, conformité EnEV 2014/16 et GEG 2019/2020.

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Plus de 50 dimensions standard disponibles ; bord supérieur d’ouverture (OKD) de 50/100 à 200/300 cm ; surface éclairée env. 0,26 à 5,13 m²
Vitrages standards : double opale/opale (Ug env. 2,7 W/(m²K), Transmission Lumineuse (TL) env. 70 %, valeur g env. 70 %, valeur d'isolation acoustique env. 20 dB); triple opale/opale/opale (Ug env. 1,8 W/(m²K), TL env. 59 %, valeur g env. 59 %, acoustique env. 22 dB); quadruple opale/transparent/transparent/opale (Ug env. 1,5 W/(m²K), TL env. 63 %, valeur g env. 63 %, valeur d'isolation acoustique env. 22 dB); double + PC16 (Ug env. 1,3 W/(m²K), TL env. 22 %, valeur g env. 36 %, acoustique env. 25 dB)
Isolation thermique du cadre périphérique : Uf = 0,76 W/(m²K)
Résistance à la neige : DL 3000 jusqu’à 180/270 ; DL 5000 jusqu’à 150/150
Étanchéité pluie battante : indice DRI 14,7 m²/s ; essai pluie battante 8 l/m²/min sous rafales de 115 km/h
Essais vent : jusqu’à 140 km/h (fermé) et 70 km/h (ouvert) ; essai grêle avec bille de glace de 50 mm
Hauteurs de costière : 150 / 300 / 400 / 500 / 700 mm
Variantes d’ouverture : déverrouillage manuel, cylindre pneumatique, entraînement par chaîne 24 V / 230 V, entraînement à arbre coulissant 24 V / 230 V ; courses 280 / 300 / 500 mm selon version
Ventilation verrouillable de série, avec moteurs intégrables a posteriori

Matériaux

  • Aciers
  • Aluminium
  • Plastique
  • PVC

Labels et certifications

  • Certification BREEAM
  • Certification LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)
  • EN
  • Normes CE

Divers

Applications : ateliers de production, entrepôts, bâtiments industriels, halls d’exposition, salles de sport, surfaces commerciales et projets de rénovation de toitures plates.
Accessoires et options : 7 variantes de protections antichute, grille laser, trappe de sortie en toiture, grille anti-effraction, moustiquaire, capteurs vent/pluie, protection solaire, ventilateur, solutions de rénovation.
Livraison prémontée en usine pour une pose plus rapide.

Familles d'ouvrage

  • Aménagement urbain
  • Industrie
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