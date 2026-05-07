Tendance toujours baissière sur la salle de bains en 2025

Autant du côté des industriels de la salle de bains que des distributeurs associés, le marché avoisine les -3 % en 2025. Le point lors des États généraux de la salle de bains.

-3,3% en valeur et -3 % en volume. C’est le bilan 2025 du marché des industriels de la salle de bains, que rapporte le Syndicat de la salle de bains (anciennement AFISB), lors des États généraux de la salle bains, ce mercredi 6 mai.

« Donc troisième année de baisse consécutive », résume Ara Shahnazaryan, du cabinet SH Conseil, qui réalise tous les ans ce point de conjoncture. On lit d’ailleurs ce dernier : « La construction neuve souffre encore, et la lente remontée du nombre de transactions immobilières dans l'ancien ne suffit pas encore pour relancer la croissance. »



Phénomène assez intéressant selon M. Shahnazaryan : « C'est une sorte de polarisation du marché entre le haut de gamme qui garde la demande, l'entrée de gamme, où le marché est plutôt en croissance. (…) C'est le milieu de gamme qui est de plus en plus bagarré, avec plus de pression sur le prix. »

Source : Syndicat de la salle de bains



Les panneaux de douche se démarquent

Que ce soit sur les segments douche, bains, WC, meubles, robinetterie, point d’eaux : les ventes reculent. Quelques catégories dans ces familles de produits s’en sortent mieux que d’autres, notamment les receveurs et parois de douche (-2 %). Le segment WC suspendu demeure stable.

Les panneaux de douche sont en pleine forme (+20 %), confirmant la tendance constatée lors des précédentes éditions.

Chiffres 2025 des industriels de la salle de bains par familles de produits - Source : Syndicat de la salle de bains Chiffres 2025 des industriels de la salle de bains par familles de produits - Source : Syndicat de la salle de bains Chiffres 2025 des industriels de la salle de bains par familles de produits - Source : Syndicat de la salle de bains Précédent Suivant

Les cabines de douche et les baignoires sont particulièrement en souffrance. Certes 400 000 baignoires sont vendues par an en France. Plutôt présentes sur le marché de la construction neuve, elles bénéficient aux distributeurs professionnels, chez qui la vente se limite à -3 %. En revanche, côté rénovation, marché de prédilection des grandes surfaces de bricolage, les ventes dégringolent à deux chiffres.

D’ailleurs, le réseau professionnel gagne deux points de parts de marché, représentant 60 %.

Source : Syndicat de la salle de bains

« Les marques nationales restent très majoritaires dans la plupart des familles de produits (près de 3/4 des ventes). Cette proportion dépasse 80 % dans le réseau professionnel, malgré le développement régulier des marques de distributeurs », est-il indiqué dans le bilan du Syndicat des industriels de la salle de bains.

Source : Syndicat de la salle de bains

Baisse « modérée » pour la distribution professionnelle

Place ensuite au bilan de Coédis, fédération des distributeurs d’équipements et solutions électriques, génie climatique, sanitaires et plomberie.

« La distribution professionnelle est à -3,1 % à fin décembre 2025, que nous étions fin 2024 à moins 7,2% », affiche Roland Mongin, directeur général de Coédis. Soit « une baisse qui est plus modérée. Je dirais même que l'on a, comme on l'a déjà cité tout à l'heure, sur la fin du premier trimestre 2026, qu'on est arrivé à un plateau zéro approximativement. Espérons que cela continue et voir que les chiffres d'affaires remontent. »

Pour l’heure, l’activité reste sur une tendance baissière sur la majorité des familles de produits : -3,8 % sur l’électricité, -3,4 % sur le sanitaire, -3,2 sur la plomberie voire -8,9 % sur les piscines, contre -1,9 % niveau outillages et équipements de protection individuelles (EPI).

Côté chauffage-ventilation-climatisation (CVC), -2,4 % entre 2024 et 2025. Le fléchage des aides MaPrimeRénov’ vers la pompe à chaleur (PAC) et le plan d’électrification pourraient toutefois bénéficier aux ventes de ce systèmes de chauffage.

Les distributeurs observent une performance des panneaux muraux, avec +22,5 %.

Des espoirs de reprise minés par la crise au Moyen-Orient ?

« Alors ne soyons pas pessimistes, il y a quand même le soleil », rassure Roland Mongin. « Sur l'ensemble des éléments prometteurs pour 2026, il y a bien évidemment le plan électrification, on a le plan de relance sur le logement, le coup de pouce chauffage. On a les 5 millions de passoires thermiques qui sont à rénover, donc cela veut dire qu'il y a du business derrière. »

Et le contexte géopolitique dans tout ça ? Alors que les tensions se renforcent au Moyen-Orient, le géant du sanitaire Geberit prévoit une hausse des prix entre 2 et 2,5 % dès juin sur ses produits, compte tenu de l’inflation sur les coûts des composants.

« On a une croissance des prix, des coûts pour tous les industriels de la salle de bain », nous confie Frédéric Pfeiffer, président du Syndicat de la salle de bains. « Certains produits vont évoluer une pression gérée faible et en dessous de 5 % et d'autres, où on a principalement un matériau de base, je pense aux produits comme le laiton, des produits comme le plastique (...) Donc nous nous attendons sur la profession à des augmentations qui se situent sans doute entre 3 et 10 %, voire plus», détaille-t-il.



« Il faut quand même rester prudent », insiste M. Mongin. « Là où il y a vraiment un vrai sujet, ce sont les délais de paiement, où on a de plus en plus un décrochage à cause de la crise, et puis les marchés publics. » La circulaire Borne, qui permettait de réviser les prix des marchés publics face à l’inflation sur fond de guerre en Ukraine, a été réactivée pour rassurer les acteurs.