Le Muséum d’Histoire naturelle, la Cité des sciences et le Louvre font face à d’importants besoins de rénovation, estimés à plusieurs milliards d’euros.

Face au vieillissement de leurs infrastructures et à l’ampleur des investissements nécessaires, plusieurs grandes institutions culturelles parisiennes engagent ou préparent d’importants chantiers de rénovation. Les travaux se chiffrent en milliards d’euros.

L’état des bâtiments du Muséum national d'Histoire naturelle et de la Cité des sciences et de l'industrie nécessite « un grand plan de rénovation », a déclaré mercredi au Sénat Philippe Baptiste, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

Des équipements culturels vétustes

Interrogé au Sénat par la sénatrice LR de Paris Agnès Evren sur l’état de dégradation du Muséum national d'Histoire naturelle, qui célèbre cette année ses 400 ans, le ministre a reconnu l’existence de « besoins considérables ».

Philippe Baptiste a rappelé que le Muséum national d'Histoire naturelle ne se limite pas à son site parisien du 5e arrondissement, mais regroupe 23 implantations totalisant près de 7 millions de mètres carrés.

Selon le ministre, ce patrimoine immobilier présente « un état de vétusté avéré ». Les besoins de rénovation sont ainsi évalués à près d’un milliard d’euros, un montant également avancé récemment par la direction du Muséum national d'Histoire naturelle auprès de plusieurs médias.

Le ministre a souligné l’ampleur de l’effort financier à engager « notamment dans le contexte budgétaire que nous connaissons », évoquant également les besoins de rénovation de la Cité des sciences et de l'industrie. « Tout cela nécessitera à un moment ou à un autre un grand plan de rénovation qui dépasse largement les capacités financières du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche », a-t-il déclaré.

Mi-avril, le président du Muséum national d'Histoire naturelle, Gilles Bloch, avait déjà alerté sur la dégradation des bâtiments de l’institution, qu’il attribue au manque de moyens financiers.

« On est en train de perdre notre outil de travail. Quand on accueille du public, quand on héberge des labos, si on est obligé à un moment de fermer des bâtiments, ce n'est plus possible de continuer », avait-il déclaré. La Cité des sciences et de l'industrie célèbre cette année ses 40 ans. Une réflexion est également engagée sur sa rénovation.

Un programme de rénovation à plus d’un milliard d’euros

De l’autre côté de la Seine, le nouveau président du Musée du Louvre, Christophe Leribault, après le spectaculaire vol survenu en octobre dans l’établissement, a confirmé mardi 5 mai le vaste plan de rénovation annoncé en 2025 par Emmanuel Macron.

Évalué à plus d’un milliard d’euros ce programme baptisé « Louvre Nouvelle Renaissance », qui prévoit notamment la rénovation du bâtiment existant et la création d’un nouvel espace dédié à la Joconde, a été mis entre parenthèses après le cambriolage du 19 octobre dernier.

« C’est un projet capital et nécessaire pour le Louvre. On ne peut pas continuer d'accueillir 9 millions de visiteurs par la Pyramide. Et il faut impérativement revoir les infrastructures, refaire les couvertures et les installations techniques dans le périmètre de la Cour carrée », a déclaré Christophe Leribault au journal Le Monde.

« Le coût est incompressible », a ajouté Christophe Leribault, qui a succédé le 25 février à Laurence des Cars, fragilisée par plusieurs rapports ayant mis en évidence l’obsolescence des dispositifs de sûreté du Musée du Louvre. Il a toutefois indiqué envisager « réduire certains aménagements (...), mais cela restera marginal en matière d'économie ».

Il a par ailleurs indiqué vouloir mobiliser le mécénat à hauteur de 330 millions d’euros, afin de contribuer au financement des travaux de rénovation du Musée du Louvre.