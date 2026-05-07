Modulaire : David Muntañola devient DG d'Algeco France

Directeur général d'Algeco France depuis 2016, Alexis Salmo-Legagneur laisse sa place à David Muntañola. Un profil présent depuis cinq ans au sein de Modulaire Group, auquel est rattaché l'expert de la construction modulaire.

Algeco France, filiale de Modulaire Group spécialisée dans les solutions de construction modulaire, a annoncé la nomination de David Muntañola au poste de directeur général avec effet immédiat.

Plus de 5 ans de carrière au sein de Modulaire Group

David Muntañola succède à Alexis Salmo-Legagneur, qui occupait ce poste depuis 2016.

Présent depuis plus de sept ans au sein de Modulaire Group, M. Muntañola a occupé plusieurs fonctions de direction au sein de différentes divisions, avant de devenir en 2022 directeur commercial du groupe et membre du comité exécutif.

Grâce à ses différentes responsabilités, il a contribué de manière significative à la croissance du chiffre d’affaires et piloté des programmes en matière de pricing, de vente et de développement des services additionnels du groupe, notamment l’offre Services 360.

« Algeco bénéficie d’un héritage solide en France et est un pionnier du secteur de la construction modulaire depuis plus de 70 ans. Sous la direction de David, nous sommes convaincus qu’Algeco continuera à proposer des solutions innovantes à ses clients, contribuant à créer des espaces qui améliorent la vie des gens », affirme Richard Ingram, président et directeur général par intérim de Modulaire Group.

Feryel Ben Aissia