Modulaire : David Muntañola devient DG d'Algeco France
Algeco France, filiale de Modulaire Group spécialisée dans les solutions de construction modulaire, a annoncé la nomination de David Muntañola au poste de directeur général avec effet immédiat.
Plus de 5 ans de carrière au sein de Modulaire Group
David Muntañola succède à Alexis Salmo-Legagneur, qui occupait ce poste depuis 2016.
Présent depuis plus de sept ans au sein de Modulaire Group, M. Muntañola a occupé plusieurs fonctions de direction au sein de différentes divisions, avant de devenir en 2022 directeur commercial du groupe et membre du comité exécutif.
Grâce à ses différentes responsabilités, il a contribué de manière significative à la croissance du chiffre d’affaires et piloté des programmes en matière de pricing, de vente et de développement des services additionnels du groupe, notamment l’offre Services 360.
« Algeco bénéficie d’un héritage solide en France et est un pionnier du secteur de la construction modulaire depuis plus de 70 ans. Sous la direction de David, nous sommes convaincus qu’Algeco continuera à proposer des solutions innovantes à ses clients, contribuant à créer des espaces qui améliorent la vie des gens », affirme Richard Ingram, président et directeur général par intérim de Modulaire Group.
Feryel Ben Aissia
Ne manquez plus l’actualité du bâtiment !
Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir directement dans votre boîte mail les dernières actus du BTPJe m’abonne gratuitement →
Les tags associés
- ALGECO
- Construction modulaire
- Nomination
- Afficher plus
La construction modulaire, une solution d’avenir pour les Français ?
Pour marquer ses 70 ans, Algeco, expert de la construction modulaire, a publié une étude réalisée par CSA. Principal chiffre clé : 45 % des Français sondés la considèrent comme une solution d’avenir. Mais...
Bâtir sur l'existant, une nouvelle fabrique de la ville ?
Construire avec le déjà-là : surélévation, densification et urbanisme du vivant au cœur des nouvelles stratégies face au ZAN.
Tremco CPG : l'expertise technique au service de la performance et durabilité modulaire
La construction modulaire transforme le bâtiment. Augmentation des coûts et pénurie de main-d'œuvre : cette approche industrialisée est la solution d'avenir.
À Villeurbanne, Algeco livre une école modulaire compatible avec la RE2020
Un des groupes scolaires de la ville de Villeurbanne (Rhône) étant en travaux, la mairie a chargé l’entreprise Algeco de concevoir une école élémentaire sur-mesure durant la durée du chantier. En 5 mois,...