LEDVANCE LOW BAY FLEX : pour applications de grande hauteur sous plafond

Le nouveau luminaire industriel LOW BAY FLEX est spécialement conçu pour les entrepôts, centres logistiques ou autres centres de production avec des hauteurs sous plafond comprises entre de 4 à 10 mètres.

Cette solution, facile à installer, offre une efficacité élevée allant jusqu'à 160 lm/W et une durée de vie allant jusqu'à 100 000 heures L80.

Le LOW BAY FLEX dispose de 3 angles de faisceau (60°, 90° 120°) et d’une température de couleur 4000K ce qui lui permet de couvrir de nombreuses applications.



Un câblage pratique permettant un gain de temps

La connexion se fait facilement et rapidement grâce au bornier automatique accessible sans outil. Les luminaires LOW BAY FLEX sont équipés d'un câblage traversant pour les modèles ON/OFF (5 pôles) et DALI (7 pôles) pour permettre une mise en ligne des luminaires. De plus, le serre-câble facilite l’installation.



Une version résistante aux chocs de balles pour les applications sportives !

Pour les installations sportives intérieures ou celles nécessitant une forte résistance, les luminaires installés doivent avoir une robustesse accrue. C’est le cas du LOW BAY FLEX BALL PROOF. Grâce à sa grille de protection, il résiste aux chocs de balles (selon DIN 18032-3) et est donc parfaitement adapté aux gymnases et halls sportifs.