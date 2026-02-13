Sika annonce le rachat d’Akkim, un fabricant de colles et mastics

Le groupe suisse annonce l'acquisition du fabricant turc pour renforcer sa position sur le marché des colles et mastics destinés au secteur du bâtiment.

Le groupe suisse de chimie Sika, spécialisé dans les matériaux de construction, poursuit son développement dans le segment des colles et mastics. L’entreprise a annoncé, vendredi 13 février, le rachat du turc Akkim, sans toutefois en préciser le montant.

Avec un chiffre d’affaires annuel estimé à environ 220 millions de francs suisses (240 millions d’euros) en 2025, Akkim est une entreprise familiale en pleine expansion, souligne le groupe dans un communiqué. La société dispose actuellement de deux sites de production, situés en Turquie et en Roumanie, et poursuit son développement avec la construction d’une troisième usine sur le territoire turc.

Une cible stratégique pour Sika

Akkim commercialise une vaste gamme de colles et de mastics destinés au secteur du bâtiment. Ces produits sont distribués en Europe de l’Est, en Asie centrale, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, a précisé Sika.

Soumise à « certaines approbations réglementaires », l’opération devrait être finalisée au cours du troisième trimestre, ajoute le groupe suisse.

Sika présentera ses résultats annuels le 20 février. En attendant, l’entreprise a indiqué mi-janvier que ses ventes 2025 s’étaient établies à 11,2 milliards de francs suisses (environ à 10,8 milliards d’euros), soit un recul de 4,8 % sur un an. Cette contraction s’explique notamment par des effets de change défavorables et par le ralentissement du marché chinois de la construction. Corrigé des variations monétaires, le chiffre d’affaires affiche toutefois une légère hausse de 0,6 %.

Avec AFP