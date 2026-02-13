Sika annonce le rachat d’Akkim, un fabricant de colles et mastics
Publié le 13 février 2026 à 17h00, mis à jour le 13 février 2026 à 16h49, par Nils Buchsbaum
Le groupe suisse de chimie Sika, spécialisé dans les matériaux de construction, poursuit son développement dans le segment des colles et mastics. L’entreprise a annoncé, vendredi 13 février, le rachat du turc Akkim, sans toutefois en préciser le montant.
Avec un chiffre d’affaires annuel estimé à environ 220 millions de francs suisses (240 millions d’euros) en 2025, Akkim est une entreprise familiale en pleine expansion, souligne le groupe dans un communiqué. La société dispose actuellement de deux sites de production, situés en Turquie et en Roumanie, et poursuit son développement avec la construction d’une troisième usine sur le territoire turc.
Une cible stratégique pour Sika
Akkim commercialise une vaste gamme de colles et de mastics destinés au secteur du bâtiment. Ces produits sont distribués en Europe de l’Est, en Asie centrale, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, a précisé Sika.
Soumise à « certaines approbations réglementaires », l’opération devrait être finalisée au cours du troisième trimestre, ajoute le groupe suisse.
Sika présentera ses résultats annuels le 20 février. En attendant, l’entreprise a indiqué mi-janvier que ses ventes 2025 s’étaient établies à 11,2 milliards de francs suisses (environ à 10,8 milliards d’euros), soit un recul de 4,8 % sur un an. Cette contraction s’explique notamment par des effets de change défavorables et par le ralentissement du marché chinois de la construction. Corrigé des variations monétaires, le chiffre d’affaires affiche toutefois une légère hausse de 0,6 %.
Avec AFP
La FIB dresse le bilan de l’industrie béton et donne quelques perspectives
La Fédération de l’Industrie du Béton (FIB) a tenu une conférence à la suite de son AG 2025 du 20 juin, qui a élu à sa présidence Jacques Plattard et à sa vice-présidence Benoît Hennaut pour une mandature...
Exclusivité Saunier Duval Pro : outil de déperditions
NOUVEAU sur l’espace Pro Saunier Duval : l’outil de calcul des déperditions. Gagnez du temps et optimisez vos projets grâce à notre nouvel outil en ligne !
Nouvelle caméra thermique pour téléphone : découvrez la testo 860i
Découvrez la testo 860i, la caméra thermique pour smartphone conçue pour les pros du bâtiment et du CVCF.
Un béton sans ciment produit dès début 2026 en France
En 2023, Point.P et CarbiCrete ont conclu un partenariat. Deux ans plus tard, les deux sociétés annoncent la production de leur béton sans ciment dès le 1er trimestre 2026. Une technologie déjà éprouvée...