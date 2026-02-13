Le choix du cabinet d'architecte chargé de réaménager l’aile Est du Louvre, attendu ce 11 février 2026, a été reporté sans nouvelle date. Ce projet de 660 millions d’euros, déjà critiqué pour son financement et son contexte social tendu, reste en suspens.

En cette période des cérémonies de remise de prix culturels en tout genre, les cabinets prétendants au réaménagement de l'aile Est du musée du Louvre attendaient avec attention ce mercredi 11 février 2026.

Une date qui devait être synonyme de l'attribution de ce chantier prestigieux. Mais les prétendants au projet « Louvre-Grande Colonnade », sélectionnés en octobre dernier, sont tous repartis bredouilles. La faute à un report de la décision pour ce projet évalué à 660 millions d'euros.

Annoncé en janvier 2025 par Emmanuel Macron pour une inauguration « d'ici 2031 au plus tard », ce volet s'inscrit dans le projet « Louvre-Nouvelle renaissance », chiffré à près de 1,15 milliard d'euros et qui contient également un plan de rénovation du bâtiment.

Aucune nouvelle date n'a été communiquée quant à la publication de la décision du jury.

Un report lié au départ imminent de Rachida Dati ?

« La qualité et la richesse des propositions reçues dans le cadre du concours international d'architecture appellent à prendre tout le temps nécessaire à l'analyse. Il a donc été décidé de décaler la séance du prochain jury, afin d'éclairer du mieux possible les échanges qui aboutiront à la désignation du lauréat », a indiqué à nos confrères de l'AFP une porte-parole du Louvre.

Selon des sources proches du dossier, le report pourrait être aussi lié au conflit social qui agite le Louvre depuis la mi-décembre et à la succession imminente au ministère de la Culture, que Rachida Dati doit bientôt quitter pour briguer la mairie de Paris.

En novembre, la Cour des comptes avait jugé le plan de financement du projet « pour le moins fragile ». Combattu par les syndicats, le projet « Louvre-Nouvelle renaissance » est porté par la direction qui y voit un moyen de remédier à la vétusté des équipements du musée, notamment mis au jour par le spectaculaire cambriolage du 19 octobre.

Avec AFP