La date de l'attribution du chantier « Louvre-Grande Colonnade » reportée
Publié le 13 février 2026 à 9h40, mis à jour le 13 février 2026 à 16h57, par Raphaël Barrou
En cette période des cérémonies de remise de prix culturels en tout genre, les cabinets prétendants au réaménagement de l'aile Est du musée du Louvre attendaient avec attention ce mercredi 11 février 2026.
Une date qui devait être synonyme de l'attribution de ce chantier prestigieux. Mais les prétendants au projet « Louvre-Grande Colonnade », sélectionnés en octobre dernier, sont tous repartis bredouilles. La faute à un report de la décision pour ce projet évalué à 660 millions d'euros.
Annoncé en janvier 2025 par Emmanuel Macron pour une inauguration « d'ici 2031 au plus tard », ce volet s'inscrit dans le projet « Louvre-Nouvelle renaissance », chiffré à près de 1,15 milliard d'euros et qui contient également un plan de rénovation du bâtiment.
Aucune nouvelle date n'a été communiquée quant à la publication de la décision du jury.
Un report lié au départ imminent de Rachida Dati ?
« La qualité et la richesse des propositions reçues dans le cadre du concours international d'architecture appellent à prendre tout le temps nécessaire à l'analyse. Il a donc été décidé de décaler la séance du prochain jury, afin d'éclairer du mieux possible les échanges qui aboutiront à la désignation du lauréat », a indiqué à nos confrères de l'AFP une porte-parole du Louvre.
Selon des sources proches du dossier, le report pourrait être aussi lié au conflit social qui agite le Louvre depuis la mi-décembre et à la succession imminente au ministère de la Culture, que Rachida Dati doit bientôt quitter pour briguer la mairie de Paris.
En novembre, la Cour des comptes avait jugé le plan de financement du projet « pour le moins fragile ». Combattu par les syndicats, le projet « Louvre-Nouvelle renaissance » est porté par la direction qui y voit un moyen de remédier à la vétusté des équipements du musée, notamment mis au jour par le spectaculaire cambriolage du 19 octobre.
Avec AFP
Les tags associés
Trump démolit une partie de la Maison Blanche pour construire sa salle de bal
Donald Trump a lancé l'aménagement d'une salle de bal. Le président américain espère organiser des réceptions des chefs d'Etat étrangers d'ici janvier 2029.
ARCHITECT@WORK Paris : La Villette, 18e édition 5 et 6 novembre 2025
ARCHITECT@WORK Paris revient les 5 et 6 novembre 2025 pour sa 18e édition avec plus de 800 nouveautés, conférences et expositions d’architecture.
Un écrin en HIMACS pour sublimer les fragrances iconiques de la Maison Goutal
La Maison Goutal, référence incontournable de la parfumerie de luxe, incarne l'élégance et l'art du parfumage à la française. Connue pour ses fragrances intemporelles, elle a choisi de réinventer son identité...
Donald Trump demande une nouvelle phase de travaux pour la Maison Blanche
Des travaux ont déjà commencé à la Maison Blanche depuis octobre dernier, mais l'architecte a annoncé une nouvelle demande de Donald Trump. Le président des États-Unis voudrait doter l'aile ouest, celle...