Lingette nettoyante Mains et Surfaces x90 par EDMA
Efficace aussi bien sur les mains que sur les surfaces lisses et non poreuses telles que les plans de travail, les outils, les machines, les ordinateurs, les photocopieurs/fax, les tableaux blancs, les intérieurs de voiture, les jantes.
Permet de retirer les salissures ordinaires mais aussi les graisses dures, les peintures fraîches, les adhésifs, les huiles, les lubrifiants, le cambouis, les encres, les cires, le bitume, le goudron et autres tâches tenaces telles que le charbon, les graphites et les marques de gazon.
Avantages produit :
- Sans rinçage, ni séchage, ni résidu
- Sans danger pour l’épiderme
- Fort pouvoir nettoyant et détergent
Vidéo du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Conditionnement : Boîte de 90 lingettes
Format : 27 x 31 cm
Contenant : pot rigide avec anse muni d’un bouchon
Divers
Agréablement parfumées aux agrumes et sans danger pour l’épiderme, les lingettes nettoyantes pour mains et surfaces d’EDMA sont classées dans la catégorie « produits cosmétiques » et répondent à toutes les normes de sécurité et de santé publique en vigueur.
