Lingette nettoyante Mains et Surfaces x90 par EDMA

Efficace aussi bien sur les mains que sur les surfaces lisses et non poreuses telles que les plans de travail, les outils, les machines, les ordinateurs, les photocopieurs/fax, les tableaux blancs, les intérieurs de voiture, les jantes.

Permet de retirer les salissures ordinaires mais aussi les graisses dures, les peintures fraîches, les adhésifs, les huiles, les lubrifiants, le cambouis, les encres, les cires, le bitume, le goudron et autres tâches tenaces telles que le charbon, les graphites et les marques de gazon.

Avantages produit :