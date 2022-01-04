ConnexionS'abonner
Fermer

Lingette nettoyante Mains et Surfaces x90 par EDMA

Partager le produit
EDMA

Efficace aussi bien sur les mains que sur les surfaces lisses et non poreuses telles que les plans de travail, les outils, les machines, les ordinateurs, les photocopieurs/fax, les tableaux blancs, les intérieurs de voiture, les jantes.

Permet de retirer les salissures ordinaires mais aussi les graisses dures, les peintures fraîches, les adhésifs, les huiles, les lubrifiants, le cambouis, les encres, les cires, le bitume, le goudron et autres tâches tenaces telles que le charbon, les graphites et les marques de gazon.

Avantages produit :

  • Sans rinçage, ni séchage, ni résidu
  • Sans danger pour l’épiderme
  • Fort pouvoir nettoyant et détergent

Vidéo du produit

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Conditionnement : Boîte de 90 lingettes
Format : 27 x 31 cm
Contenant : pot rigide avec anse muni d’un bouchon

Divers

Agréablement parfumées aux agrumes et sans danger pour l’épiderme, les lingettes nettoyantes pour mains et surfaces d’EDMA sont classées dans la catégorie « produits cosmétiques » et répondent à toutes les normes de sécurité et de santé publique en vigueur.

Familles d'ouvrage

  • Industrie
Documentation

Les tags associés

Autres produits

Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

L'actualité de la marque

Il n'y a pas davantage d'actualités
EDMA - Batiweb

Implantée en Ile de France et dans le Sud-Est, EDMA a la volonté de fabriquer en France...

Technoparc Epsilon 1, 616 rue Isaac Newton
83700 SAINT RAPHAEL
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.