Poignée EDMABLADE pour perche par EDMA

Permet aux plaquistes de connecter les lames à lisser EDMABLADE à une perche EDMA.

Cette poignée se fixe sur la perche télescopique (ref E1699) pour utiliser les lames à lisser Edmablade en hauteur sur vos murs et plafonds.

Le système de fixation est rapide et facile. La tête orientable, elle vous permet une meilleure adaptation à votre support de travail.

L'ergonomie de cette poignée a également été pensée pour une utilisation sans perche.

La perche télescopique et les couteaux Edmablade sont disponibles dans les produits associés.



Avantages produit :