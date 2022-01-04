ConnexionS'abonner
Poignée EDMABLADE pour perche par EDMA

EDMA

Permet aux plaquistes de connecter les lames à lisser EDMABLADE à une perche EDMA.

Cette poignée se fixe sur la perche télescopique (ref E1699) pour utiliser les lames à lisser Edmablade en hauteur sur vos murs et plafonds.

Le système de fixation est rapide et facile. La tête orientable, elle vous permet une meilleure adaptation à votre support de travail.

L'ergonomie de cette poignée a également été pensée pour une utilisation sans perche.
La perche télescopique et les couteaux Edmablade sont disponibles dans les produits associés.
 

Avantages produit : 

  • Système de fixation rapide et facile
  • Tête orientable pour s'adapter au support de travail
  • Ergonomie facilitant l'utilisation sans perche

Poids : 0,280 kg
Garantie : 1 an

  • Industrie
