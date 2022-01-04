Poignée EDMABLADE pour perche par EDMA
Permet aux plaquistes de connecter les lames à lisser EDMABLADE à une perche EDMA.
Cette poignée se fixe sur la perche télescopique (ref E1699) pour utiliser les lames à lisser Edmablade en hauteur sur vos murs et plafonds.
Le système de fixation est rapide et facile. La tête orientable, elle vous permet une meilleure adaptation à votre support de travail.
L'ergonomie de cette poignée a également été pensée pour une utilisation sans perche.
La perche télescopique et les couteaux Edmablade sont disponibles dans les produits associés.
Avantages produit :
- Système de fixation rapide et facile
- Tête orientable pour s'adapter au support de travail
- Ergonomie facilitant l'utilisation sans perche
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Poids : 0,280 kg
Garantie : 1 an
Divers
Outillage
Familles d'ouvrage
- Industrie
