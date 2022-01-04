Lampe rasante LED sans fil EDMALIGHT par EDMA
EDMALIGHT est une lampe rasante LED sans fil permettant de repérer les imperfections, les irrégularités de surface sur les murs et plafonds.
Pièces détachées et/ou produits associés :
- Perche télescopique 1,20 - 2,40 M
- Trépied télescopique compatible EDMALIGHT
- Bras EDMALIGHT
- Joint bras EDMALIGHT
- Rondelle EDMALIGHT
- Vis fixation rondelle EDMALIGHT
- Chargeur EDMALIGHT
- Batterie EDMALIGHT
- LED EDMALIGHT
Avantages produit :
- Lumière LED puissante
- Légère et sans fil pour une manipulation optimale
- Tête inclinable à 100° et orientable à 140°
- Revêtement antidérapant pour s'adapter à la surface de travail
- Adaptable sur trépied et perches télescopiques EDMA (non fournis)
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Puissance : 7,5 W
Flux lumineux : 715 lm
LED L70B20 pour plus de 30000 heures d'utilisation
Couleur de la source lumineuse : 6000 K = blanc froid
IRC > 80 = bon rendu couleur
Faisceau rasant : 30° x 10°
IP 54
