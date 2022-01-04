ConnexionS'abonner
Fermer

Table de découpe au fil chaud dépliable - Pour polystyrène, spécial I.T.E.

Partager le produit
EDMA

EDMA vous propose sa table de découpe au fil chaud dépliable pour polystyrène spécial I.T.E.

Avantages produit :

  • Coupe nette sans projection de billes de polystyrène
  • Pour polystyrène expansé et extrudé (P.S.E. et X.P.S.)
  • Formes de coupes possibles : rectangle, en angle, chanfreinée, étagée et rainurage

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Hauteur de coupe réglable : 810 à 1400 mm
Profondeur max. : 320 mm
Transformateur : 42 V / 240 W / 230 V
Poids : 29,30 kg

Divers

Accessoires inclus : Valise de transport et 2 bobines de fil de coupe

Familles d'ouvrage

  • Industrie
Documentation

Les tags associés

Autres produits

Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

L'actualité de la marque

Il n'y a pas davantage d'actualités
EDMA - Batiweb

Implantée en Ile de France et dans le Sud-Est, EDMA a la volonté de fabriquer en France...

Technoparc Epsilon 1, 616 rue Isaac Newton
83700 SAINT RAPHAEL
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.