Guillotine PROFILCUT® MEGA par EDMA

EDMA

PROFILCUT® MEGA est une guillotine pour profilés métalliques jusqu'à 100 mm de large.

La guillotine PROFILCUT MEGA vous offre une coupe nette, sans bavure mais surtout sans le moindre effort des rails et montants. Vous éviterez tout gaspillage et bénéficierez d’une découpe sur mesure grâce à sa butée réglable.

La guillotine PROFILCUT MEGA permet aussi les découpes en longueur sans aucune déformation de l’ossature métallique.

Avantages produit :

  • Coupe nette, rapide et sans bavure
  • Design ergonomique compact
  • Gain de temps
  • Pas de nuisance sonore
  • Pas d'étincelle ni limaille d'acier
  • Double lame de coupe non tranchante permettant de s’adapter à la largeur du profilé
  • Largeur des matrices facilement réglable pour s’adapter au profilé
  • Coupe aussi les cornières d'angles

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x h) : 113 x 34 x 27,5 cm
Poids : 12,65 kg
Lame étroite : de 40 à 60 mm + fourrure F530
Lame large : de 60 à 100 mm
Hauteur de rails et montants max. : 60 mm
Matrice pour fourrure F530 intégrée

  • Industrie
