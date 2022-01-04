Guillotine PROFILCUT® MEGA par EDMA
PROFILCUT® MEGA est une guillotine pour profilés métalliques jusqu'à 100 mm de large.
La guillotine PROFILCUT MEGA vous offre une coupe nette, sans bavure mais surtout sans le moindre effort des rails et montants. Vous éviterez tout gaspillage et bénéficierez d’une découpe sur mesure grâce à sa butée réglable.
La guillotine PROFILCUT MEGA permet aussi les découpes en longueur sans aucune déformation de l’ossature métallique.
Avantages produit :
- Coupe nette, rapide et sans bavure
- Design ergonomique compact
- Gain de temps
- Pas de nuisance sonore
- Pas d'étincelle ni limaille d'acier
- Double lame de coupe non tranchante permettant de s’adapter à la largeur du profilé
- Largeur des matrices facilement réglable pour s’adapter au profilé
- Coupe aussi les cornières d'angles
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Dimensions (L x l x h) : 113 x 34 x 27,5 cm
Poids : 12,65 kg
Lame étroite : de 40 à 60 mm + fourrure F530
Lame large : de 60 à 100 mm
Hauteur de rails et montants max. : 60 mm
Matrice pour fourrure F530 intégrée
Divers
Outillage
Familles d'ouvrage
- Industrie
Les tags associés
- Gain de temps
- Edma
- Afficher plus
Poignée EDMABLADE pour perche par EDMA
Permet aux plaquistes de connecter les lames à lisser EDMABLADE à une perche EDMA. Cette poignée se fixe sur la perche télescopique (ref E1699) pour utiliser les lames à...
Lingette nettoyante Mains et Surfaces x90 par EDMA
Efficace aussi bien sur les mains que sur les surfaces lisses et non poreuses telles que les plans de travail, les outils, les machines, les ordinateurs, les photocopieurs/fax, les tableaux blancs, les...
Lampe rasante LED sans fil EDMALIGHT par EDMA
EDMALIGHT est une lampe rasante LED sans fil permettant de repérer les imperfections, les irrégularités de surface sur les murs et plafonds. Pièces détachées...
Guillotine à onglet - CAMELEON 130 par EDMA
CAMELEON 130 est une guillotine à onglet avec lame inox de 130 mm. Coupe propre et sans poussière des pièces destinées aux plinthes, baguettes, éléments...
Table de découpe au fil chaud dépliable - Pour polystyrène, spécial I.T.E.
EDMA vous propose sa table de découpe au fil chaud dépliable pour polystyrène spécial I.T.E. Avantages produit : Coupe nette sans projection de billes de polystyrène Pour...