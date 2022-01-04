Guillotine PROFILCUT® MEGA par EDMA

PROFILCUT® MEGA est une guillotine pour profilés métalliques jusqu'à 100 mm de large.

La guillotine PROFILCUT MEGA vous offre une coupe nette, sans bavure mais surtout sans le moindre effort des rails et montants. Vous éviterez tout gaspillage et bénéficierez d’une découpe sur mesure grâce à sa butée réglable.

La guillotine PROFILCUT MEGA permet aussi les découpes en longueur sans aucune déformation de l’ossature métallique.

Avantages produit :