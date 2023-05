Logiciel EBP Bâtiment

Caractéristiques générales :

Mode en ligne : 1 société incluse, 1 utilisateur inclus (possibilité d’en ajouter jusqu’à 3)

Mode licence : version monoposte ou réseau jusqu’à 3 postes, 5 sociétés

Sauvegarde multi-supports ou en ligne (en option) et restauration de données

Gestion des droits utilisateurs

Protection des dossiers par mot de passe

Gestion des favoris

Recherche multicritère

Personnalisation des listes de consultations (vues)

Champs obligatoires (personnalisables)

Interactions avec Microsoft Office 365 (Outlook® et Onedrive®)(1)

Application mobile EBP Bâtiment(2)



Gestion des ventes :

Devis, commandes, factures, avoirs, factures d’acompte, bons de livraison et de retour, etc.

Création illimitée de tranches de travaux

Récapitulatif des lignes

Transfert automatique des documents (devis en facture, facture en avoir...)

Situations de travaux et factures d’avancement

Décompte général et définitif (DGD)

Envoi des documents par e-mail

Personnalisation des documents

Gestion de la retenue de garantie et garantie pour bonne fin de travaux

Cautionnement bancaire des retenues de garantie

Gestion de déductions sur le TTC dans les devis (prime CEE, MaPrimeRenov’, etc.)

Gestion des services à la personne

Gestion du compte prorata (second oeuvre)

Livraison/réception totale ou partielle

Bons de retour et avoirs partiels

Révision et actualisation des prix dans les documents de vente

Gestion de lettres-types personnalisables (lettre d’en-tête, de pied et CGV)

Documents de vente conformes à la législation relative aux mentions obligatoires

Fichiers collaborateurs, commerciaux et intérimaires

Barème de commissionnement



Éléments :

Fiches éléments de type fourniture, main d’oeuvre, ouvrage, matériels, etc.

Calcul des prix de vente selon le déboursé sec, les frais généraux, etc.

Gestion du fourni-posé

Consultation et import de tarifs fournisseurs(1)(3)

Import de bibliothèques d’ouvrages (Batiprix et BatiChiffrage)(1)(4)

Calcul de métrés

TVA neuf ou rénovation

Insertion d’image associée à l’élément

Gestion des éco-contributions (DEEE et écomobilier)

Indicateurs : prix de revient, taux de marge, prix de vente HT / TTC, taux de TVA, etc.

Tarifs et promotions

Éléments de remplacement



Clients :

Fichiers clients et prospects

Multi-adresses de facturation et de livraison

Envoi de SMS(1) via les partenaires Digitaleo, SMS Envoi et SMS to b (hors coût de SMS)

Saisie des règlements

Multi-échéances, pointage entre échéances

Échéanciers clients et remises en banque

Historique des éléments et documents de ventes

Lettres de relance

Consultation des fiches et de l’historique client sur l’application mobile EBP Bâtiment



Achats et stocks :

Demandes de prix, commandes fournisseurs et bons de réception

État sur les demandes de prix

Bons d’entrée et de sortie

Visualisation des mouvements de stock et justification des écarts

Valorisation du stock au PUMP

Saisie des inventaires



Suivi d’activité :

Planification et gestion facilitée des rendez-vous

Tableau de bord

Statistiques sur le chiffre d’affaires et la marge par client

Palmarès du chiffre d’affaires et de la marge par client



Imports / Exports :

Transfert des règlements et factures vers EBP Compta avec gestion des comptes auxiliaires

Génération comptable des règlements clients et des factures au format du logiciel du cabinet comptable(5)

Import / Export au format CSV

Import / Export paramétrables

Export des documents en PDF, Word®, Excel®

Export des listes au format XML, TXT, Excel®, HTML



Facture électronique (Réforme 2024-2026) :

Factures de vente exportables au format Factur-X

Liaison avec le portail Chorus Pro : envoi direct des factures, récupération des statuts, liaison avec l’espace Facture de travaux



Liste des fonctions non exhaustive.



(1) Pour le mode licence, nécessite la souscription à une Offre de Services EBP PRIVILÈGE ou PREMIUM.

(2) Uniquement disponible avec le mode en ligne. L’application est téléchargeable, sans surcoût, sur l’App Store et le Play Store.

(3) Nécessite un abonnement auprès de Tarifeo.

(4) Bibliothèques à acquérir en supplément auprès des éditeurs.

(5) Compatible avec la majorité des logiciels du marché.