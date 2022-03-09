Management de projet BIM - Conception, construction
Code formation catalogue/site web : C3690
Le BIM (Modélisation des Informations/données - du Bâtiment ou des infrastructures) et son intégration obligatoire dans appels d'offres publics ou privés est l’un des effets du Plan de Transition Numérique dans le Bâtiment (PTNB). Ce Processus de travail collaboratif entre tous les acteurs du projet de construction d’un bâtiment, consiste à rassembler les informations relatives à un ouvrage de construction et les intégrer dans une maquette numérique de façon cohérente et intelligente. Ces maquettes sont enrichies tout au long du cycle de vie du bâtiment.
Son objectif principal est de simuler la structure d’un bâtiment afin d’optimiser sa qualité, son coût et son délai de réalisation ainsi que sa performance énergétique et son impact environnemental. Le passage au BIM procure des gains de productivité et de coût par rapport à une approche conventionnelle d’un projet de construction ou de gestion de patrimoine.
À l’issue de cette formation, vous serez capable de :
- Établir concrètement les bénéfices du BIM et inventorier les points de vigilance
- Appliquer le processus BIM à la construction
- Établir les cahiers des charges et protocoles d’échanges : modalités pratiques, économiques et juridiques
- Conduire un projet interopérable à l’aide du BIM
- Contractualiser et coordonner tous les acteurs d’un projet
Public concerné :
- Directeurs SI, études, innovation
- Architectes, Maîtres d’œuvre
- Ingénieurs de conception
- BIM Manager
Module en classe virtuelle
Durée : 6 jours (42 heures)
Coût : 3050 €
Fiche technique
Familles d'ouvrage
- Industrie
Les tags associés
Gestion de votre flotte automobile
Code formation catalogue/site web : C3752 À l'issue de cette formation, vous serez capable de : Maîtriser les leviers de gestion et d’optimisation d'une flotte de véhicules...
Appréhender les nouvelles mobilités pour votre flotte automobile
Code formation catalogue/site web : C4040 À l'issue de cette formation, vous serez capable de : Comprendre l’applicabilité réelle des nouvelles mobilités Appréhender...
Eurocode 0 et Eurocode 1 - Bases de calcul des structures
Code formation catalogue/site web : C3630 À l'issue de cette formation, vous serez capable de : Comprendre les Eurocodes et leurs objectifs Identifier les évolutions et les...
Eurocode 5 : calcul des structures en bois
Code formation catalogue/site web : C3634 À l'issue de cette formation, vous serez capable de : Dérouler et s'approprier le contenu de l’Eurocode 5 : architecture,...
Eurocode 7 : calcul géotechnique
Code formation catalogue/site web : C3635 À l'issue de cette formation, vous serez capable de : Dérouler et s’approprier le contenu de l'Eurocode 7 : architecture,...
Enjeux du BIM
Code formation catalogue/site web : C4100 À l'issue de cette formation, vous serez capable de : Comprendre et appréhender les enjeux et la valeur ajoutée du BIM Connaître...
Risque amiante sous-section 4 (SS4) : opérateur de chantier recyclage
Code formation catalogue/site web : C4604 À l'issue de cette formation, vous aurez mis à jour vos connaissances et compétences d’opérateur de chantier à...
Risque amiante sous-section 4 (SS4) : encadrement technique recyclage
Code formation catalogue/site web : C4603 À l'issue de cette formation, vous aurez mis à jour vos connaissances et compétences d’encadrants techniques à la prévention...
Risque amiante sous-section 4 (SS4) : encadrement de chantier recyclage
Code formation catalogue/site web : C4610 À l'issue de cette formation, vous aurez mis à jour vos connaissances et compétences d’encadrants techniques à la prévention...
Risque amiante sous-section 4 (SS4) : opérateur de chantier
Code formation catalogue/site web : C3604 Depuis le 01/01/2012, tout salarié affecté à des travaux de retrait ou de confinement de matériaux contenant de l’amiante...
Les communiqués de la marque
Demander plus d'informations :
Les vidéos de la marque
Présentation des métiers de la construction avec AFNOR Compétences
Les enjeux de la construction sont multiples : innovations, prévention des risques et transformation numérique. Les évolutions réglementaires et concurrentielles impact les entreprises, pour répondre à...