Management de projet BIM - Conception, construction

Le BIM (Modélisation des Informations/données - du Bâtiment ou des infrastructures) et son intégration obligatoire dans appels d'offres publics ou privés est l’un des effets du Plan de Transition Numérique dans le Bâtiment (PTNB). Ce Processus de travail collaboratif entre tous les acteurs du projet de construction d’un bâtiment, consiste à rassembler les informations relatives à un ouvrage de construction et les intégrer dans une maquette numérique de façon cohérente et intelligente. Ces maquettes sont enrichies tout au long du cycle de vie du bâtiment.



Son objectif principal est de simuler la structure d’un bâtiment afin d’optimiser sa qualité, son coût et son délai de réalisation ainsi que sa performance énergétique et son impact environnemental. Le passage au BIM procure des gains de productivité et de coût par rapport à une approche conventionnelle d’un projet de construction ou de gestion de patrimoine.



À l’issue de cette formation, vous serez capable de :

Établir concrètement les bénéfices du BIM et inventorier les points de vigilance

Appliquer le processus BIM à la construction

Établir les cahiers des charges et protocoles d’échanges : modalités pratiques, économiques et juridiques

Conduire un projet interopérable à l’aide du BIM

Contractualiser et coordonner tous les acteurs d’un projet

Public concerné :

Directeurs SI, études, innovation

Architectes, Maîtres d’œuvre

Ingénieurs de conception

BIM Manager

Module en classe virtuelle

Durée : 6 jours (42 heures)