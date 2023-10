Mastic de finition coloré

Finition d'aspect mat pour corriger toutes les imperfections de la pose de revêtements de sols autour des découpes difficiles à réaliser (montants de porte, tuyaux de radiateur, le long de plinthes….).

Disponible en 18 coloris, adaptés aux principaux décors des sols stratifiés et LVT.

Les cartouches de mastic peuvent se conserver fermées, jusqu'à 60 mois.

Une fois appliqué il reste flexible et ce qui permet au joint de s’adapter aux dilatations et compressions du sol stratifié ou de LVT.

Les cartouches sont transparentes, donc le coloris et parfaitement visible, donc plus facile à identifier et à vendre.