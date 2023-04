MICROANCHORS : stabilisation & ancrage d’ouvrages contre terre

L’innovation MICROANCHORS est l’utilisation complémentaire d’une série de micro-ancrages actifs et des résines expansives exclusives URETEK. La mise en place selon un maillage précis des micro-ancrages sur des structures construites contre terre permet d’éviter leur déplacement ou leur déformation.



Les problèmes rencontrés :

Avec le temps, les structures construites contre le sol ont un risque croissant de subir les phénomènes de poussée de terrain. Les désordres provoqués peuvent aller des déformations ou déplacements de la structure, jusqu’à des éboulements ou un effondrement partiel voire total de l’ouvrage dans les situations les plus graves.



Les domaines d’application :

MICROANCHORS s’applique sur tous types d’ouvrages : neufs ou en reprise/réparation d’ouvrages déjà existants comme :

Les murs de remblais/soutènements, l’ancrage de radier, les excavations ou les fouilles

Le confortement de talus, la protection d’affleurements, les digues et murs de quai

Les passages souterrains, les galeries et les tunnels

La mise en œuvre :

Nos équipes chantiers utilisent des équipements portatifs complètement déplaçables et utilisables manuellement.



Étape 1 – La perforation du mur

Effectuée avec des perforateurs manuels électriques ou une micro-foreuse pré-ancrée ou non sur le mur, cette première étape est réalisée rapidement et de manière peu invasive.



Étape 2 – L’installation des micro-ancrages

Les micro-ancrages sont entièrement manipulables à la main. Ils sont introduits manuellement ou grâce à un percuteur électrique dans le trou réalisé préalablement, jusqu’à la longueur prévue.



Étape 3 – L’injection de la résine expansive

La résine exclusive URETEK est injectée via un pistolet relié à la partie terminale du tube en acier de chaque micro-ancrage. Les injections sont régulées par un technicien. La résine injectée à l’état liquide s’expanse quasi-immédiatement pour compacter le sol, avant de se solidifier définitivement en quelques secondes. Il en résulte une zone de scellement résistante, qui permet directement la mise en tension du MICROANCHORS.



Étape 4 – La mise en tension des MICROANCHORS

La fixation du MICROANCHORS à la paroi de la structure se fait au moyen d’une platine acier baguée sur le tube acier et le câble du micro-ancrage. Cette mise en tension s’effectue avec un système mécanique réglable, qui est contrôlé par un testeur-contrôleur spécifiquement étalonné.



Les avantages de la solution MICROANCHORS :