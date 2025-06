Préservation d'infrastructures routières

Solution innovante développée par Uretek, reposant sur l'injection de résine expansive permettant la stabilisation, la remise à niveau et le renforcement des chaussées : routes, autoroutes, voiries, tarmacs, plateformes logistiques…

Une solution préventive et curative pour les chaussées

En préventif , pour prolonger la durée de vie des infrastructures routières.

, pour prolonger la durée de vie des infrastructures routières. En curatif, pour traiter les désordres liés au vieillissement ou aux sollicitations répétées.

Elle résout les principales problématiques de dégradation

Rupture de structure,

Affaissements localisés ou en tranchée,

Tassements différentiels.

Les bénéfices des technologies Uretek

Les solutions par injection de résine expansive développées par Uretek permettent de :

Stabiliser et renforcer la capacité portante des sols sous chaussée,

et des sols sous chaussée, Remettre à niveau ou reconsolider la couche de roulement,

ou la couche de roulement, Stopper les infiltrations d’eau dans les ouvrages souterrains,

dans les ouvrages souterrains, Consolider les maçonneries des ouvrages anciens ou endommagés.

Une mise en œuvre rapide, précise et sans interruption de trafic

L’intervention se déroule en plusieurs étapes :

Analyse du sol et repérage des réseaux, Définition des points d’injection, Perçage et injection de la résine expansive.

La zone d’intervention limitée permet le maintien de la circulation, un avantage crucial sur les voies à fort trafic. Grâce à la polymérisation rapide de la résine, la chaussée est réutilisable immédiatement après l’intervention.

Contrôle en temps réel et haute précision

L’intervention est contrôlée en temps réel via relevés au laser, avec une précision au dixième de millimètre. Cela permet un relevage précis des zones affaissées et le respect strict de l’altimétrie d’origine.

Si nécessaire, des instruments de suivi complémentaires peuvent être déployés : inclinomètres, radar structurel 3D, etc...

Labels et certifications (détail) :