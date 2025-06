Mini rampes d'accès DINAC : transition esthétique entre vos revêtements fins

Les mini rampes RMP5 et RMP6 ont été conçues pour compléter notre gamme de rampes d'accès. Installables en pose encastrée, elles assurent une transition harmonieuse entre deux revêtements de sol de niveaux différents, tout en apportant une finition esthétique à votre espace.

Adaptés à un environnement intérieur, ces profilés sont disponibles en aluminium anodisé naturel pour les deux modèles, et en aluminium anodisé noir pour le modèle RMP6 uniquement. Convenants aux sols fins de 3 mm et 5 mm d'épaisseur, ils facilitent le passage des caddies, des fauteuils et autres équipements roulants.

Avec nos rampes, vous optez pour une solution pratique et esthétique qui répond aux exigences de mobilité et de design de votre espace. Idéales pour les bâtiments commerciaux et domestiques. Livrées percées et fraisées, avec vis et chevilles (RMP6 seulement).