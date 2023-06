Gamme Dinac™. Seuil plat ou multi-niveaux adhésivé Butyle 27mm : Presto Premium, l'atout déco.

QUAND LA FINITION COMPTE.



Ce seuil discret de 27mm de large et de 93cm de long permet soit la transition entre deux sols, soit une différence de niveaux jusqu'à 6mm.



Facile et rapide à poser grâce à son adhésif Butyle hautes performances, il s'intégrera harmonieusement et en toute discrétion dans les intérieurs avec ses nombreuses finitions.



Adapté aux revêtements de sol fins et lisses tels que dalles LVT, PVC, carrelage, etc.



13 finitions disponibles : 3 en aluminium anodisé : naturel, ou brossé titane, ou brossé noir ; en 10 en aluminium plaxé : ton bois, ou pierre ou métal.