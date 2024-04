2CBis A : nez de marche avec bande antidérapante

Le nez de marche 2CBis A, avec bande antidérapante est conçu pour assurer la sécurité des escaliers dans les espaces à trafic tertiaire intérieur, en réduisant les risques de glissade grâce à sa bande Carbo anthracite antidérapante (R12) de 36 mm.

Cette gamme A, dotée d’un adhésif double-face haute performance Profil Tape M, est destinée à une installation sur des sols durs tels que le carrelage et le parquet en intérieur uniquement. Il est recommandé de ne pas utiliser ce produit sur des surfaces contenant beaucoup de plastifiants sans essai préalable, comme les revêtements de sols souples en PVC. La fixation du nez de marche 2CBis A est assurée par un adhésif, avec la bande collée sur le profilé. Des tests de résistance ont mesuré l’efficacité de l’adhésif, démontrant qu’il est plus difficile à enlever que la fixation par vissage.

Cette gamme, conçue pour une utilisation avec bande antidérapante est également disponible en fixation auto-adhésive et/ou à visser, selon le modèle (visserie non fournie).

Matériaux composition :

Matière et finition : aluminium anodisé naturel.

Bande antidérapante : Carbo Anthracite.

Adhésif double-face : mousse thermoplastique + colle caoutchouc.

Entretien :

Utiliser des produits nettoyants neutres.

Avant d’utiliser un produit à base de soude, d’acide ou d’ammoniaque, faire un essai préalable.

Attention : en contact avec des matières alcalines ou calcaires (plâtre, ciment...), l’anodisation peut se tacher. Il est donc nécessaire de protéger les profilés jusqu’à la fin du chantier.

Labels & Certifications (détail) :