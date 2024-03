Mastic – Colle MS POLYMÈRE 290 ML

La gamme Mastics MS power testée et validée par DINAC est une colle conçue pour offrir une fixation efficace, fabriquée sans isocyanates, sans solvants et sans silicones, la colle à une bonne récupération élastique, une bonne résistance aux rayons UV et une application et un nettoyage facile.

La colle peut être appliquée sur des surfaces humides et en immersion, en intérieur comme en extérieur.

Plus de stabilité. La cartouche est en polyéthylène. Tack immédiat

Composé de deux couleurs distincte transparent et blanc, collage rapide (en 5 secondes pour le modèle blanc).

Très puissant sur tout type de matériaux : béton, brique, bois, pierre naturelle ou artificielle, céramique, verre, méthacrylate, polycarbonate, les métaux comme l’aluminium, le fer, le zinc, l’acier galvanisé, etc... Résistent à l’eau, aux huiles, aux graisses, aux acides et alcalis inorganiques dilués aux solvants aliphatiques (dissolvants communs).