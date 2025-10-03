PV EasyPLAST® : l'alliance photovoltaïque & étanchéité
Optimisez la performance de vos toitures-terrasses avec PV EasyPLAST®, le système haute fiabilité pour l'installation de panneaux solaires sur une étanchéité bitumineuse. Sa conception innovante offre plusieurs possibilités de fixation pour garantir une inclinaison parfaite de 10 à 15°, maximisant ainsi le rendement de votre installation.
PV EasyPLAST® est une solution polyvalente et complète en autoprotégée, sous protection lourde meuble et permet d'intégrer des fonctions de rétention d'eau ou de végétalisation.
Découvrez pourquoi PV EasyPLAST® s'impose comme la solution de référence pour vos projets photovoltaïques sur toitures-terrasses.
Une pose rapide
Grâce à son système de fixation intelligent, PV EasyPLAST® s'installe rapidement sans aucun perçage de la membrane d'étanchéité, préservant ainsi sa fiabilité. Sa conception modulable et ses rails ajustables simplifient le calepinage pour un rendement optimisé (Sud ou Est/Ouest).
Une durabilité exceptionnelle
La structure est fabriquée en acier MAGNÉLIS®, un matériau reconnu pour sa protection supérieure contre la corrosion, même en atmosphère saline. Cette robustesse nous permet d'offrir une solution durable, garantie 20 ans.
Une sécurité prouvée face aux éléments
Testé en soufflerie par Aérodynamique Eiffel pour une tranquillité d'esprit absolue. Cette validation assure une tenue parfaite de la structure, même dans les zones les plus exposées au vent, en solidarisant l'ensemble de l'installation.
Un gage de confiance 100% Français
En choisissant PV EasyPLAST®, vous optez pour la sérénité d'un système breveté et certifié, entièrement fabriqué en France. C'est l'assurance d'une qualité et d'un savoir-faire local reconnus.
