Analyse complète des leviers pour contrôler les coûts de chantier : chiffrage, approvisionnement, productivité et pilotage financier dans le BTP.

Comment l’inflation impact les coûts de chantier

Une période d’inflation se caractérise par une perte du pouvoir d'achat qui se traduit par une augmentation générale et durable des prix. Dans un contexte d’inflation, plusieurs postes clés du budget d’un chantier sont directement affectés :

Matériaux de construction : acier, béton, bois, isolants et carburants subissent des hausses parfois supérieures à 20 %.

: acier, béton, bois, isolants et carburants subissent des hausses parfois supérieures à 20 %. Main-d’œuvre : revalorisation salariale, pénurie de compétences et turn-over augmentent les charges sociales.

: revalorisation salariale, pénurie de compétences et turn-over augmentent les charges sociales. Transport et logistique : le coût du carburant et des chaînes d’approvisionnement pèse sur les délais et les budgets.

: le coût du carburant et des chaînes d’approvisionnement pèse sur les délais et les budgets. Énergie : hausse des factures d’électricité.

Tous ces facteurs rendent les devis rapidement obsolètes et augmentent le risque de dépassement budgétaire.

Augmentation du prix des matières premières d’ici 2030

Depuis 2021 et la crise du Covid-19, les prix des matières premières ont explosé. Si aujourd’hui les prix sont relativement stables, ils restent bien supérieurs aux années précédentes, et la hausse devrait se poursuivre au cours des prochaines années.

→ Évolution des prix des matières premières prévues entre 2025 et 2030

Matières premières Évolution prévue entre 2025 et 2030 Facteurs explicatifs Acier + 10 à 20 % Hausse des coûts de l'énergie Béton bas carbone + 15 à 25 % Nouvelles réglementations environnementales Bois + 5 à 15 % Augmentation de la demande Verre + 10 % Coût de production Isolant biosourcé + 20 à 30 % Hausse de la demande et des coûts de production Plastique / PVC + 10 à 20 % Restriction pour privilégier l'utilisation de produit plus vert

Inflation : anticiper les variations de prix dès la phase de chiffrage

→ Intégrer des marges de sécurité

Pour faire face à l’instabilité des prix, il est essentiel d’intégrer une marge de fluctuation dans les estimations. Cela permet d’absorber une partie des hausses imprévues sans impacter immédiatement la rentabilité. De manière générale, s’assurer une marge de sécurité de 5 à 10 % peut faire la différence entre un projet équilibré et un chantier déficitaire.

→ Mettre à jour régulièrement les bases de prix

Les bases tarifaires doivent être actualisées en continu. S’appuyer sur des fournisseurs fiables et sur des indices économiques permet d’obtenir des données plus réalistes.

→ Utiliser des logiciels de chiffrage performants

Les outils numériques spécialisés permettent :

une meilleure précision des quantités,

l’automatisation des calculs,

la simulation de scénarios budgétaires,

la comparaison de variantes techniques.

→ Réduire la validité des devis

Afin de se protéger contre les variations de prix des matériaux, vous pouvez abaisser la validité d’un devis à seulement une semaine. De manière générale, ne faites jamais des devis dont la validité dépasse un mois.

Optimiser l’approvisionnement en matériaux

Encore plus en période d’inflation, il est primordial de négocier des contrats-cadres avec les fournisseurs. Cet accord contractuel établit les termes et les conditions générales qui régissent la relation entre deux parties sur une plus longue période, souvent un an ou plus.

Signer des accords long terme permet de :

Sécuriser les prix,

Garantir les volumes,

Réduire les délais de livraison,

Limiter les ruptures de stock.

Cette stratégie améliore également la relation fournisseur et renforce le pouvoir de négociation.

Anticiper les commandes et acheter certains matériaux en avance permet parfois d’éviter les pics tarifaires. Pour que cela soit avantageux, il est important que cela s’équilibre avec les coûts de stockage. Lorsque cela est techniquement possible, l’utilisation de matériaux locaux ou de solutions innovantes peut réduire les coûts tout en améliorant l’empreinte environnementale.

Sécuriser les contrats et les clauses financières

Pour des contrats à long terme, il est souvent judicieux d’intégrer des clauses de révision des prix. Appelées clauses d’indexation, elles permettent d’ajuster les prix en fonction de l’évolution des indices économiques. En cas de variations extrêmes, elles permettent notamment de protéger les entreprises.

Cette sécurité supplémentaire n’enlève en rien la nécessité de clarifier les responsabilités contractuelles. Un contrat bien rédigé limite les litiges, les travaux supplémentaires non budgétés et les risques juridiques.

Enfin, les modifications en cours de chantier doivent être chiffrées rapidement et validées formellement afin d’éviter les pertes financières.

Face à l'inflation, mettre en place des indicateurs de performance

Pour piloter efficacement un chantier, il est indispensable de suivre de manière régulière et assidue :

le coût réel vs. prévisionnel,

le taux de marge,

la productivité horaire,

les écarts de consommation de matériaux,

les délais d’exécution.

Ces indicateurs permettent de corriger rapidement les dérives avant qu’elles ne deviennent critiques.

La digitalisation, un atout en période d’inflation ?

La digitalisation s’impose aujourd’hui comme un levier incontournable pour améliorer la performance financière des chantiers. Dans un contexte inflationniste, les outils numériques permettent de mieux piloter les projets, d’anticiper les dérives budgétaires et de renforcer la productivité des équipes. Les logiciels collaboratifs de pilotage, le BIM ou encore l’intelligence artificielle sont autant d’atouts dont vous auriez tort de vous priver.

Tous ces outils permettent notamment :

Une meilleure visibilité en temps réel sur les coûts, de recevoir des alertes en cas de dépassement,

Une réduction significative des erreurs humaines,

Une optimisation de la productivité des équipes,

Une transmission instantanée des rapports de chantier,

Une gestion optimisée et en temps réel des stocks et des approvisionnements,

Une meilleure anticipation des risques financiers : identifier les postes de dépenses les plus sensibles, anticiper les dérives budgétaires, simuler différents scénarios financiers, ajuster les ressources en fonction de l’avancement du chantier.

Dans un contexte ultra-concurrentiel, maîtriser les coûts de chantier n’est plus seulement une nécessité économique, c’est un véritable levier de compétitivité dans un marché de plus en plus exigeant.

Par Alexandre Masson