MULTI-MONTI®-PLUS : vis à béton autotaraudantes

Le fabricant de vis HECO élargit sa gamme avec le nouveau modèle d'ancre béton en acier inoxydable. Ce système de fixation offre un produit qui est en mesure de résister aux conditions climatiques particulièrement difficiles. Il vient par ailleurs compléter la gamme de vis d’ancrage disposant déjà d’un grand nombre d’homologations.



Il y a 25 ans, HECO présentait sa vis d’ancrage pour le béton MULTI-MONTI, un système de fixation multifonctionnel. Des couples de vissage faibles, des assemblages sans effet d’expansion et des homologations pour le béton fissuré ou non fissuré et pour la maçonnerie, en 2018 la nouvelle génération MULTI-MONTI-plus se classe parmi les vis d’ancrage les plus polyvalentes.



Vis d’ancrage en acier inoxydable

Les conditions climatiques extrêmes mettent les matériaux à rude épreuve, notamment les systèmes de fixation. La nouvelles MULTI-MONTI-plus en acier inoxydable A4 se révèle être une solution sûre, que ce soit pour la fixation de balustrades, d’étais, de stores-bannes, de systèmes de panneaux solaires ou de conduits de cheminées extérieurs. L’application du modèle MULTI-MONTI-plus en acier inoxydable dans le béton fissuré ou non fissuré est d’ailleurs validé par l’ETE 15/0784, option 1.



Sa pointe fonctionnelle noire phosphatée extra-dure BlackCut lui confère des avantages particuliers : elle offre un meilleur comportement au vissage et un faible couple de vissage, pour une contre-dépouille parfaite et un ancrage sûr.



MULTI-MONTI-plus est également disponible en acier inoxydable HCR, spécifiquement conçue pour les infrastructures de transport et notamment dans les constructions de tunnels.



Une gamme de produits complète pour de nombreuses applications

L’ensemble des références MMS-plus, en acier inoxydable et zingué, constitue la gamme la plus large de vis d’ancrage actuellement homologuée pour les diamètres de 6 à 20 mm. Les diamètres de 10 à 20 mm sont en outre homologués pour les zones à risques sismiques. Les homologations couvrent notamment leur utilisation dans la maçonnerie et garantissant une sécurité maximale, même en cas d’incendie. De plus, la MULTI-MONTI-plus est également homologuée pour la brique silico-calcaire pleine ou creuse et le béton léger. Elle dispose d’une homologation générale allemande relative aux produits de construction Z-2.1-2103 pour l’ancrage dans la maçonnerie. Avec toutes ces propriétés, depuis 25 ans, la gamme de fixation MULTI-MONTI-plus est adaptée à une multitude d’applications.

Labels & Certifications (détail) :