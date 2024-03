Guide Technique pour la construction bois

Avec le guide "Technique de fixation pour la construction bois", nous nous adressons en premier lieu aux bureaux d'étude et aux utilisateurs qui effectuent des calculs et des dimensionnements. Avec cet ouvrage de référence complet, nous fournissons un aperçu rapide des données de performance de nos éléments de fixation et abordons les applications les plus courantes.

Les tableaux de charge qu'il contient sont basés sur les données de performance des homologations ETA correspondantes et sont directement indiqués comme valeurs de dimensionnement, conformément à l'Eurocode 5 pour la construction bois et l'ingénierie du bois.

Point fort particulier : les tableaux de charge spécifiques aux dimensions et préparés sous forme graphique pour notre gamme HECO-TOPIX®-plus indiquant les valeurs de dimensionnement des résistances au cisaillement peuvent être directement lues.

Téléchargez gratuitement les chapitres dans leur intégralité ou séparément.