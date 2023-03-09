ConnexionS'abonner
Fermer

HECO-TOPIX-plus vis terrasse

Partager le produit
HECO France

Les terrasses en bois sont particulièrement appréciées pour leur atmosphère chaleureuse. Pour la fixation des planches, le fabricant de vis HECO préconise la gamme de vis HECO-TOPIX-plus pour revêtement de terrasse avec filetage sous tête en acier inoxydable. Conçue spécialement pour le travail du bois en extérieur, elle permet de réaliser le montage rapidement et sans fatigue. Elle est en outre la garantie d'un assemblage fiable et durable.

Matériaux (détail) :

  • Acier inoxydable A2 et A4 pour des applications en milieux extérieurs

Labels & Certifications (détail) :

  • Produit homologué et contrôlé

Vidéo du produit

Fiche technique

Caractéristiques techniques

La vis standard à filetage partiel pour les revêtements de terrasse.
La pointe de la vis HECO-TOPIX rend le perçage d’avant-trous inutile, réduit le risque de fissuration du bois et permet une mise en œuvre à proximité des bords et des entraxes minimes.
Petite tête fraisée à nervures pour une noyure simple et nette.
GripFit : empreinte HECO-Drive pour le travail d’une seule main. Maintient également les vis en acier inoxydable solidement fixées sur l’embout.
Revêtement spécial pour des couples de vissage réduits.
Utilisation dans des bois durs possible (pré-perçage conseillé).

Matériaux

  • Acier inoxydable

Divers

Application : lames de terrasse en bois, bois exotique

Familles d'ouvrage

  • Aménagement urbain
  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Génie civil
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
Documentation

Les tags associés

Autres produits

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

Les vidéos de la marque

Vis à bois HECO-UNIX

HECO France

L’HECO-UNIX est une vis filetage total à effet de contraction qui possède des caractéristiques uniques : un filetage total à pas évolutif et une tête combinée à poches de fraisage. La principale caractéristique...

Il n'y a pas davantage de vidéos
HECO France - Batiweb

La société HECO-Schrauben GmbH et Co. KG est un des principaux fabricants européens...

Les Garrigues
46300 SAINT-PROJET
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.