HECO-TOPIX-plus vis terrasse

La vis standard à filetage partiel pour les revêtements de terrasse.

La pointe de la vis HECO-TOPIX rend le perçage d’avant-trous inutile, réduit le risque de fissuration du bois et permet une mise en œuvre à proximité des bords et des entraxes minimes.

Petite tête fraisée à nervures pour une noyure simple et nette.

GripFit : empreinte HECO-Drive pour le travail d’une seule main. Maintient également les vis en acier inoxydable solidement fixées sur l’embout.

Revêtement spécial pour des couples de vissage réduits.

Utilisation dans des bois durs possible (pré-perçage conseillé).