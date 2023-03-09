HECO-TOPIX-plus vis terrasse
Les terrasses en bois sont particulièrement appréciées pour leur atmosphère chaleureuse. Pour la fixation des planches, le fabricant de vis HECO préconise la gamme de vis HECO-TOPIX-plus pour revêtement de terrasse avec filetage sous tête en acier inoxydable. Conçue spécialement pour le travail du bois en extérieur, elle permet de réaliser le montage rapidement et sans fatigue. Elle est en outre la garantie d'un assemblage fiable et durable.
Matériaux (détail) :
- Acier inoxydable A2 et A4 pour des applications en milieux extérieurs
Labels & Certifications (détail) :
- Produit homologué et contrôlé
Vidéo du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
La vis standard à filetage partiel pour les revêtements de terrasse.
La pointe de la vis HECO-TOPIX rend le perçage d’avant-trous inutile, réduit le risque de fissuration du bois et permet une mise en œuvre à proximité des bords et des entraxes minimes.
Petite tête fraisée à nervures pour une noyure simple et nette.
GripFit : empreinte HECO-Drive pour le travail d’une seule main. Maintient également les vis en acier inoxydable solidement fixées sur l’embout.
Revêtement spécial pour des couples de vissage réduits.
Utilisation dans des bois durs possible (pré-perçage conseillé).
Matériaux
- Acier inoxydable
Divers
Application : lames de terrasse en bois, bois exotique
Familles d'ouvrage
- Aménagement urbain
- Commerce
- Enseignement et culture
- Génie civil
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
MULTI-MONTI®-PLUS : vis à béton autotaraudantes
Le fabricant de vis HECO élargit sa gamme avec le nouveau modèle d'ancre béton en acier inoxydable. Ce système de fixation offre un produit qui est en mesure de résister...
Gamme universelle de vis à bois HECO-TOPIX-plus
Pour répondre aux besoins et exigences des utilisateurs, HECO-Schrauben, le spécialiste des systèmes de fixation, a développé une solution innovante : la vis à...
Logiciel HCS 4.0
Le logiciel de mesure professionnel HCS 4.0 est un service gratuit et performant offert aux planificateurs, ingénieurs BTP, architectes et artisans… Le logiciel en conformité avec...
Vis à bois HECO-TOPIX-plus CombiConnect
Une fixation avec traction pour la construction bois d’ingénierie haut de gamme. La nouvelle vis HECO-TOPIX-plus CombiConnect donne une nouvelle dimension à l’univers des vis...
HECO-TOPIX-plus vis bardage
La vis pour façades HECO-TOPIX-plus avec pas de filetage variable est doté d’un filet total qui permet un assemblage solide des planches de la façade et de la structure inférieure,...
MMS-plus SSK, une nouvelle variante de vis d’ancrage
HECO a élargi sa gamme de vis d’ancrage. Une nouvelle variante spéciale, baptisée « SSK », permet la fixation temporaire d’étais dans les constructions...
HECO-TOPIX-plus Therm pour la mise en oeuvre d’isolants
La toiture joue un rôle non négligeable dans la régulation de la chaleur intérieure de la maison. En effet, près d’un tiers de la chaleur hivernale et un quart des...
Guide Technique pour la construction bois
Avec le guide "Technique de fixation pour la construction bois", nous nous adressons en premier lieu aux bureaux d'étude et aux utilisateurs qui effectuent des calculs et des dimensionnements....
Les communiqués de la marque
Demander plus d'informations :
Les vidéos de la marque
Vis à bois HECO-UNIX
L’HECO-UNIX est une vis filetage total à effet de contraction qui possède des caractéristiques uniques : un filetage total à pas évolutif et une tête combinée à poches de fraisage. La principale caractéristique...