Gamme universelle de vis à bois HECO-TOPIX-plus

Pour répondre aux besoins et exigences des utilisateurs, HECO-Schrauben, le spécialiste des systèmes de fixation, a développé une solution innovante : la vis à bois HECO-TOPIX-plus. Rassemblant le meilleur de plusieurs gammes de vis différentes et dotée de caractéristiques innovantes, la vis à bois HECO-TOPIX-plus convient aux applications les plus diverses – que ce soit pour la construction bois et le bardage ou encore l'aménagement de cuisines et d’intérieurs. L'utilisateur n'a plus qu'à choisir, en fonction des exigences du chantier et de ses besoins, les dimensions, le type de filet et la tête de la vis. L’innovation majeure de cette nouvelle vis réside dans la nouvelle propriété « GripFit », qui permet de maintenir les vis en acier inoxydable sur l'embout grâce au concept d'empreinte HECO-Drive (HD) parfaitement adapté.



Aller à l'essentiel grâce à l'innovation

Avec la nouvelle vis HECO-TOPIX-plus, choisir la bonne vis devient plus simple et le stockage plus aisé. Une vis pour toutes les applications – c’est l’approche qui a été développée pour répondre aux besoins de la fixation de bois. Résultat d'un savoir-faire en innovation existant depuis plusieurs décennies, la vis à bois HECO-TOPIX-plus réunit des propriétés optimales et convient parfaitement aux applications les plus diverses.



L’HECO-TOPIX-plus a été certifié ETA-19/0553 : cette certification technique européenne réglemente les vis utilisées comme éléments de fixation du bois, l’application dans les panneaux de particules, les panneaux OSB et le contreplaqué.



GripFit : l'embout « magique » qui maintient la vis mécaniquement

La capacité d'innovation et la très grande précision de production s’illustrent dans la nouvelle technologie GripFit. Le système GripFit se compose d'un embout HECO-Drive et d'une empreinte de vis HECO-Drive. L'embout présente une géométrie légèrement conique, ce qui lui permet de maintenir la vis de manière purement mécanique, par friction, et permet de positionner et de visser celle-ci d'une seule main. Cela représente un énorme avantage en particulier pour la mise en œuvre des vis en acier inoxydable HECO-TOPIX-plus : bien qu'il n'y ait aucune action magnétique, les vis sont parfaitement maintenues par l'embout. La liaison solidaire formée par la vis et l'embout évite le chancellement habituel qui rend le vissage plus difficile. De plus, l'usure de l'embout est nettement réduite.



MagicClose : contraction des éléments de construction par la vis à filet total

Le filet de la nouvelle vis à filet total HECO-TOPIX-plus est doté d'un pas de filetage variable, ce qui lui permet de s'enfoncer dans le bois plus rapidement à l'avant de la pointe qu'à l'arrière. De ce fait, les éléments de construction se contractent sans interstice et sans précontrainte. L'effet MagicClose a été optimisé et intervient désormais beaucoup plus rapidement, permettant l'emploi de vis plus courtes pour gagner en rapidité et en efficacité. La pièce à fixer n'est pas seulement pressée, mais également fixée à l'aide du filet. Un autre avantage réside dans la possibilité d'économiser du matériel de fixation en raison d'une meilleure absorption de charge par rapport aux vis partiellement filetées similaires.



PerfectPitch : mise en œuvre améliorée grâce au pas de filetage

Chaque filet de vis de la nouvelle vis à bois HECO-TOPIX-plus est doté de la technologie innovante PerfectPitch. Cette technologie permet une adaptation du filet à la longueur de la vis : sur les vis courtes, le pas réduit empêche de fausser le filetage, tout en permettant d'ancrer une plus grande partie du filet dans le bois, ce qui permet une fixation optimale de la pièce à fixer pour les matériaux minces. Sur les vis longues, le pas de filetage élevé permet un vissage rapide dans le bois. Sur les vis de longueur moyenne, le filet a été optimisé en ce qui concerne le temps de vissage et la part du filet ancrée dans le bois.



Un concept d’empreinte amélioré

HECO offre une plus-value supplémentaire avec des accessoires de haute qualité. Des embouts conçus avec une empreinte HECO-Drive (HD) faciliteront le travail des utilisateurs. Leur particularité réside dans le concept amélioré de la taille d'empreinte : les vis dotées de diamètres allant de 3,5 à 5 millimètres se vissent toutes avec l'embout HD-20. Pour les vis dotées de diamètres allant de 6 à 10 millimètres, il est également possible d'utiliser des embouts avec empreinte HD, ce qui réduit nettement la perte de temps à rechercher un embout adapté et à procéder à son changement. Ces caractéristiques rendent le concept d'empreinte très facile à utiliser : tous les embouts, qu'il s'agisse des modèles HD ou T-Drive, sont compatibles avec les vis HD et T-Drive. Les embouts HD sont disponibles comme accessoires système dans le commerce spécialisé.



Des caractéristiques éprouvées réunies en une seule vis

Les fraises à filet et fraises à queue HECO-TOPIX font partie des caractéristiques uniques éprouvées des vis HECO. Les têtes fraisées avec poches de fraisage dégagées présentent des propriétés de fraisage optimales qui permettent de visser sans endommager la surface, que ce soit pour la mise en œuvre dans le bois ou le montage de ferrures métalliques. La pointe de perçage HECO-TOPIX dotée de nervures de fraisage permet de positionner la vis rapidement et de la visser sans interstice. Le pas de filetage variable et la capacité de contracter les éléments de construction font également partie des caractéristiques éprouvées des vis HECO.

