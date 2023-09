Nez de marche architecturaux - Les PVC rigides - RNRC 511

Très Grand Trafic. Permet de sécuriser les escaliers et de réduire les risques de glissade et de chute.

Classement d'abrasion commerciale : Groupe T - Classe 34, domaine commercial, très élevé et Groupe T - Classe 43, domaine industriel léger.

Contribue à la mise en Accessibilité des bâtiments recevant du public et de tout bâtiment.

La bande antidérapante 'Intérieur', est destinée aux zones ou il n'y a aucun risque que les escaliers soient humides. PTV moyenne 68, donc faible glissance pour les endroits secs.

Sélectionnez la couleur de votre insert ainsi que l'indice de reflexion de la lumière LRV, pour être conforme aux règles de calcul des contrastes visuels avec le revêtement de sol, N FP 98-351. 14 couleurs disponibles.

Sélectionnez la couleur de votre insert ainsi que l'indice de reflexion de la lumière LRV, pour être conforme aux règles de calcul des contrastes visuels avec le revêtement de sol, N FP 98-351. 16 couleurs disponibles.

Disponible aussi avec des bandes antidérapantes Xtra-grip, Xtra-grip Plus pour des applications correspondantes. Contactez nous.

Option cintrage : des formes spéciales et des courbes peuvent être réalisées avec ce nez de marche.

Les nez de marche GRADUS sont garantis 10 ans contre tout défaut de matière et de production dans des conditions normales de mise en œuvre, d'utilisation et d'entretien.

Matériaux (détail) :

PVC rigide.

Insert PVC antiderapant.

Labels & Certifications (détail) :