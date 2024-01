NGR65 Gazon : dalle pour parking en gazon

Des dalles épaisses pour des surfaces perméables en gazon : en association avec la dalle PAV65, notre dalle NGR65 offre une solution polyvalente pour la création de surfaces mixtes comprenant des pavés, du gazon et des graviers.

Les avantages de la dalle pour gazon NGR65 :

Polyvalence pour des aménagements perméables :

La dalle NGR65 est conçue pour la réalisation de parkings perméables, de voies d'accès, et d'accès pompiers occasionnels. Elle est fabriquée à partir de matériaux recyclés et recyclables, offrant une solution durable et respectueuse de l'environnement.

Dimensions pratiques :

Avec des dimensions de 500x500 mm et une épaisseur de 65 mm, la dalle NGR65 est idéale pour accueillir du gazon naturel.

Application Gazon Naturel :

Remplie de gazon et associée à des graviers et/ou pavés, la dalle NGR65 favorise la végétalisation en zone urbaine. Sa géométrie avec des cellules ouvertes et interconnectées permet un développement optimal du gazon dans les trois dimensions, contrairement aux solutions concurrentes. Sa forte épaisseur offre davantage d'espace pour le substrat, augmentant la longévité du gazon.

Dalles complémentaires pour des espaces urbains écologiques :

En association avec les dalles PAV65, elles offrent une flexibilité exceptionnelle pour la conception d'espaces urbains intégrant différents revêtements tels que pavés, gazon et graviers. Elles contribuent à améliorer l'esthétisme des zones carrossables en intégrant des espaces verts, comme des bandes végétales au centre des places de parking, associées à une bande de roulement pavée constituée de dalles PAV65.

Consultez-nous pour des exemples de calepinage : nous sommes disponibles pour vous fournir des exemples de disposition afin de concrétiser vos idées d'aires de stationnement.

Note : Nos produits sont exclusivement destinés aux professionnels.