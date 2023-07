Dalle gazon nidagrass

Les dalles pour parkings nidagrass permettent de renforcer les places de stationnement engazonnées.

Les dalles alvéolaires disposent d'un système d'assemblage anti-arrachage et de parois épaisses permettant aux véhicules de rouler sur les dalles sans les endommager.

De dimensions adaptées : 500x500 mm les dalles pour gazon peuvent se poser vides ou déjà engazonnées.

La structure de la dalle alvéolaire permet un bon écoulement de l'eau dans le sol support, laissant ainsi un bon développement au gazon.



Dalles pour parking à engazonner :

Les dalles sont livrées pré-clipsées par 4, soit 1m². Elles se posent sur un terrain bien préparé et sur un lit de pose prêt à accueillir un gazon. Le fond de forme doit être préalablement travaillé avec un mélange terre/pierres drainant et le lit de pose sera composé d'éléments organiques, minéraux et poreux. Découvrez nos préconisations sur notre site internet.



Dalles pour parking pré-engazonnées :

Les dalles alvéolaires nidagrass peuvent être livrées déjà cultivées. Nous travaillons avec un réseau de partenaires qui cultivent le gazon de placage. Veillez à bien préparer le terrain sur lequel les dalles engazonnées seront posées.

Les dalles nidagrass permettent de réaliser des places de parking, des chemins carrossables, des accès ou des voies pompiers en gazon.