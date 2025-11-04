ConnexionS'abonner
Nullifire - FZ100 - Fire Safe Zone (Zone de Sûreté Coupe-Feu)

Tremco CPG France SAS

FZ100 Fire Safe Zone est un système révolutionnaire de calfeutrement coupe-feu.

Nullifire a mis au point une technologie avant-gardiste et unique, baptisée GXT (Graphite eXpansion Technology). GXT a été incorporée dans le FZ100 afin d'offrir un calfeutrement limitant à la fois le nombre de produits nécessaires, et le temps de mise en oeuvre.

FZ100 Fire Safe Zone est une solution coupe-feu révolutionnaire, calfeutrant les réseaux prévus et futurs. En cas d'incendie, FZ100 se dilate et rétablit la performance du compartiment lorsqu'elle a été rompue par des traversées de réseaux.

Le FZ100 peut être placé n'importe où dans un élément de construction, soit au moment de la construction, soit après coup. Cela permet au concepteur d'anticiper les exigences futures en matière de protection feu et d'intégrer le FZ100 à des points stratégiques du bâtiment, où les réseaux ultérieurs peuvent être situés.

Le produit FZ100 se positionne dans la cavité de la cloison sèche, ce qui permet à la fois une grande mobilité des réseaux et un aspect esthétique ininterrompu sur toutes les faces visibles du mur. Il s'agit d'une installation rapide et facile qui ne génère aucun déchet potentiel.

Le FZ100 peut également être installé horizontalement dans une ouverture ou une trémie dans des éléments de plancher, tels que le béton, le béton cellulaire ou le CLT.

Vidéo du produit

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Résiste au feu jusqu’à 2h (EI 120) - Testé selon EN 1366-3
Technologie unique GXT
Protège au feu les traversées présentes et futures
Rapide et facile à installer : sec, facile à couper, léger
Exempt de fibres : peut être utilisé dans les zones propres
Installation facile des traversants
Sans odeur
Performance acoustique de 66dB
Respirant, n'absorbe pas l'humidité

Labels et certifications

  • Normes CE

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Génie civil
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
Tremco CPG France SAS - Batiweb

Filiale du groupe américain RPM Inc., le groupe Tremco CPG - Construction Products...

12 rue du Parc. Oberhausbergen. CS73003
67033 Strasbourg Cedex 2
France

Plus d'informations


