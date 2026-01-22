Podcast
Six nouveaux franchisés rejoignent le réseau Repar'stores

Vie des sociétés

Publié le 22 janvier 2026, mis à jour le 22 janvier 2026 à 12h12, par Raphaël Barrou

Déjà riche de plus de 300 agences, le réseau de franchisés Repar'stores accueille six nouvelles recrues en cette fin d'année. Pour les professionnels, les raisons évoquées sont souvent l'expérience du groupe spécialisé dans les stores et les volets roulants tout comme sa capacité à leur permettre de se concentrer sur la partie manuelle de leurs métiers.
©Repar'stores
©Repar'stores

Repar'stores termine l'année 2025 en beauté. Le spécialiste de la réparation et de la modernisation de stores et volets roulants accueille six nouveaux franchisés dans son réseau, répartis dans toute la France. Ces nouveaux venus s'ajoutent aux plus de 300 agences qui font déjà partie de l'entreprise. En 2024, le chiffre d’affaires cumulé pour les franchisés atteignait les 95 millions d’euros, contre 52 millions d’euros pour la tête de réseau. 

« Ce qui m’a séduit, c'est la puissance d’un tel réseau », explique Romain Barromes, l'une des recrues de cette promotion de fin 2025, fort d’une expérience de 10 ans en tant que technicien. « Dans ce réseau, on se sent en confiance et en sécurité. »

Une solution de « confort », selon l'un des nouveaux franchisés

 

« Grâce à l’accompagnement Répar’stores, je peux me concentrer uniquement sur la partie manuelle du métier ce qui me permet d’avoir une réactivité et une efficacité sans pareille », ajoute Sacha Diot. Installé à Romans-sur-Isère (26) et Tournon-sur-Rhône (07), ce trentenaire a travaillé 10 ans dans le domaine de la conduite d’engins et de poids lourds dans les travaux publics. 

Lucas Orel, 25 ans et titulaire d'un bac pro Conduite et gestion des entreprises maritimes à Saint-Malo, a d'abord été collaborateur de Repar’stores à Vire Falaise, en Normandie. Il a ensuite décidé de se tourner vers la franchise. « La franchise offre une solution d’accompagnement, des outils techniques et informatiques qui apportent beaucoup de confort au technicien sans négliger les perspectives d’évolution possibles », avance-t-il. 

