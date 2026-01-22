Velux transforme un ancien entrepôt danois en un centre d’innovation bas carbone. Avec plus de 50 % de matériaux réutilisés et une empreinte carbone réduite, la « LKR Innovation House » tend à allier durabilité et modernité pour développer ses futures solutions.

Le groupe Velux a inauguré à Østbirk, au Danemark, un centre d’innovation installé dans un ancien entrepôt en bois de 14 000 m2 courant 2025. Ce bâtiment, rénové pour accueillir environ 500 collaborateurs, est dédié au développement de fenêtres de toit et d’autres innovations du groupe.

Plus de 50 % des matériaux d’origine ont été réutilisés, permettant d’économiser 4 576 tonnes de matériaux par rapport à une construction neuve. L’empreinte carbone du bâtiment est conforme aux projections de la législation danoise jusqu’en 2029.

Inspiré par Lars Kann-Rasmussen, fils du fondateur de Velux, le bâtiment original, construit en 1995, était principalement en bois non traité, issu de forêts danoises et suédoises gérées durablement. Ce choix a permis de tester la durabilité du bois comme matériau de construction principal. Aujourd’hui, la façade en bois reste en bon état.

« Un centre de l'innovation de pointe »

La « LKR Innovation House » intègre des bureaux, des laboratoires et des ateliers. Les nouveaux produits y sont conçus, testés sur place, puis fabriqués dans les usines européennes de Velux. Le bâtiment favorise la circulation de la lumière naturelle et de l’air frais grâce à plus de 400 fenêtres Velux installées. Les espaces de travail offrent une vue sur des cours arborées ou des zones naturelles, incluant un parc situé dans une forêt de 70 000 m2.

La transformation a été menée avec Praksis Arkitekter (conception architecturale), Søren Jensen (ingénierie), DETBLÅ (paysagisme), BRIQ (aménagement intérieur) et KG Hansen (construction).

« Avec ce bâtiment rénové et reconfiguré, nous disposons désormais d'un centre de l'innovation de pointe pour développer les meilleurs produits et solutions pour nos clients », déclare Tina Mayn, vice-présidente exécutive, produits et innovation au sein du groupe Velux.

Par Raphaël Barrou