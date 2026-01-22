Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

Plus simple, plus moderne, le nouveau portail de l’UFME

Partager l'article
Numérique - BIM

Publié le 22 janvier 2026, mis à jour le 22 janvier 2026 à 11h52, par Virginie Kroun

Le site de l’UFME a été repensé pour en faire un portail unique et plus intuitif. L’ambition dérrière cette refonte : proposer un « site internet référent en matière de menuiseries françaises ».
©UFME
©UFME

Après la charte graphique, l’Union des Fabricants de Menuiseries (UFME) a mené une refonte de son portail www.ufme.fr. Finie la distinction entre celui-ci et les adresses www.choisirmafenetre.fr et www.parlonsisolation.fr. La première absorbe les deux autres.

Derrière, un objectif : « être le site internet référent en matière de menuiseries françaises », pour les adhérents comme les non-adhérents, mais aussi les décideurs publics et les particuliers. 

UFME
©UFME

« Le nouveau site met en avant les positions de l’UFME sur les sujets structurants du secteur et les messages qu’elle porte auprès des pouvoirs publics. Dans un contexte de marché fragilisé, cette visibilité constitue un levier essentiel pour défendre les intérêts de la filière française Portes & Fenêtres et contribuer au débat institutionnel pour une politique durable de rénovation des logements », abonde l’organisation.

Annuaire adhérents, cartographie des points de collecte...

 

« Grâce à son architecture simplifiée et plus ergonomique, le parcours de visite de chaque internaute est fluide », affirme l’UFME. Ainsi, les utilisateurs peuvent trouver une diversité d’informations, des documentations techniques aux aides à la rénovation

Un annuaire des collaborateurs des sociétés adhérentes est mis à disposition, via l’espace club.ufme.fr. (disponible via smartphone). 

Les professionnels adhérents peuvent répondre à des enquêtes de l’union, comme le baromètre d’activité ou les questionnaires Filière Engagée dans le Recyclage et la VAlorisation des Menuiseries (FERVAM). D’ailleurs, le site affiche la cartographie FERVAM des points de collecte en boucle fermée.

UFME
©UFME

«La bibliothèque documentaire, reconnue pour sa richesse et sa dimension technique, est réorganisée pour en faciliter la consultation. Elle permet dorénavant de retrouver en un clic ses documents préférés grâce à l’option "Favoris" », lit-on dans le communiqué.

Par Virginie Kroun

Virginie Kroun
Journaliste - Batiweb

Virginie Kroun est journaliste au sein de la rédaction de Batiweb. De la presse BD durant ses études, elle atterrit en 2021 dans l’univers BTP, dont elle ne se lasse pas. Si elle couvre tous les thèmes du secteur, Virginie a ses sujets de prédilection : justice, patrimoine, prévention et matériaux biosourcés.

Voir la page auteur

Les tags associés

Sur le même sujet


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.