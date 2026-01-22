Le site de l’UFME a été repensé pour en faire un portail unique et plus intuitif. L’ambition dérrière cette refonte : proposer un « site internet référent en matière de menuiseries françaises ».

Après la charte graphique, l’Union des Fabricants de Menuiseries (UFME) a mené une refonte de son portail www.ufme.fr. Finie la distinction entre celui-ci et les adresses www.choisirmafenetre.fr et www.parlonsisolation.fr. La première absorbe les deux autres.

Derrière, un objectif : « être le site internet référent en matière de menuiseries françaises », pour les adhérents comme les non-adhérents, mais aussi les décideurs publics et les particuliers.

©UFME

« Le nouveau site met en avant les positions de l’UFME sur les sujets structurants du secteur et les messages qu’elle porte auprès des pouvoirs publics. Dans un contexte de marché fragilisé, cette visibilité constitue un levier essentiel pour défendre les intérêts de la filière française Portes & Fenêtres et contribuer au débat institutionnel pour une politique durable de rénovation des logements », abonde l’organisation.

Annuaire adhérents, cartographie des points de collecte...

« Grâce à son architecture simplifiée et plus ergonomique, le parcours de visite de chaque internaute est fluide », affirme l’UFME. Ainsi, les utilisateurs peuvent trouver une diversité d’informations, des documentations techniques aux aides à la rénovation.

Un annuaire des collaborateurs des sociétés adhérentes est mis à disposition, via l’espace club.ufme.fr. (disponible via smartphone).

Les professionnels adhérents peuvent répondre à des enquêtes de l’union, comme le baromètre d’activité ou les questionnaires Filière Engagée dans le Recyclage et la VAlorisation des Menuiseries (FERVAM). D’ailleurs, le site affiche la cartographie FERVAM des points de collecte en boucle fermée.

©UFME

«La bibliothèque documentaire, reconnue pour sa richesse et sa dimension technique, est réorganisée pour en faciliter la consultation. Elle permet dorénavant de retrouver en un clic ses documents préférés grâce à l’option "Favoris" », lit-on dans le communiqué.

Par Virginie Kroun