Optim’BTP : Module Pointage & Main d’œuvre

Le module Pointage & Main d’œuvre d’Optim’BTP est conçu pour digitaliser et fiabiliser le suivi du temps de travail dans le BTP.

Grâce à des interfaces accessibles sur mobile ou écran tactile, les collaborateurs enregistrent leurs heures facilement. Les données sont synchronisées avec les modules RH, paie, production ou facturation, garantissant une exploitation immédiate et sans ressaisie.

Faites confiance à BRZ France pour piloter l’intégration et l’adaptation de ce module à votre organisation : fiches salariés, règles horaires, gestion multi-sites, validation des anomalies, édition des synthèses, tout est pensé pour fluidifier vos processus RH. BRZ France accompagne également la formation des utilisateurs terrain et administratifs, assurant une prise en main rapide et une autonomie des équipes.

En travaillant avec BRZ France, vous adoptez un outil opérationnel parfaitement intégré à vos habitudes, tout en bénéficiant d’un cadre structurant pour fiabiliser vos heures, sécuriser votre paie, et optimiser votre gestion du personnel sur chantier.

Les avantages du module Pointage & Main d’œuvre d’Optim’BTP :