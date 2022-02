Pack’eau Rétention : cuves en béton, polyéthylène ou polyester

Les cuves de rétention Pack’eau de Sebico sont conçues pour l’habitat individuel.

La gamme Pack’eau propose des solutions complètes et techniques pour la rétention de l’eau de pluie et son rejet régulé vers l’exutoire (réseau, fossé…). Cette gamme va de 3 à 70 m3.

L’installation de ces cuves est possible en nappe phréatique.

Elles se déclinent en 3 matières : le polyéthylène, le béton et le polyester.

Les cuves en polyéthylène garantissent une grande longévité et une parfaite étanchéité. Elles sont légères et maniables et donc idéales pour des accès difficiles.

Les cuves en béton offrent une très grande durabilité grâce au béton haute résistance.

Les cuves en polyester répondent à toute demande spécifique et sur mesure. Elles sont fabriquées en résine armée de fibre de verre.