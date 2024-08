Panneau isolant sous dallage Knauf Thane Dallage

DIMENSIONS : 2 500 x 1 200 mm.

ÉPAISSEURS : 100, 110, 120 et 133 mm.

BORDS : droits.

PERFORMANCES CERTIFIÉES : certificat ACERMI n° 17/007/1298.

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE : 0,0218 W/(m.K).

CLASSEMENT ISOLE : I*S1O3L2E4.

PERFORMANCES FEU : ce procédé satisfait à la réglementation pour toutes familles d'habitation et ERP dans son domaine d'emploi.

PERFORMANCES MÉCANIQUES : Contrainte en compression à 10% de déformation : 150kPa minimum. Rcs (résistance à la compression de service) : 150 kPa mini dsmini 1,0% - dsmaxi 1,7%. Es (Module d'élasticité de service) : 6,67 MPa mini.

MISE EN OEUVRE selon DTU 13.3 et DTU 45.1.

MARQUAGE CE.