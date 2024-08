Panneau isolant sur béton ou bois Knauf Therm TTI Se sous revêtement apparent ou sous protection lourde

LONGUEUR : 1 200 mm.

LARGEUR : 1 000 mm.

ÉPAISSEURS : 30 à 400 mm.

CLASSE DE COMPRESSIBILITÉ : C sous protection lourde à 60 °C, B sous revêtement apparent à 80 °C.

TEMPÉRATURE MAXIMALE DE SERVICE : 80°C.

CONTRAINTE DE COMPRESSION À 10 % D’ÉCRASEMENT : 100 kPa minimum.

CONTRAINTE DE RUPTURE EN TRACTION PERPENDICULAIRE : 180 kPa minimum.

CONTRAINTE ADMISSIBLE POUR UN TASSEMENT DE 1,7 mm : 30 kPa.

RÉACTION AU FEU : Euroclasse E selon le rapport de classement CSTB n° RA16-0141.

PERFORMANCES CERTIFIÉES : certificat ACERMI n°03/007/182.

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE : 0.0354 W/ (m.K).

MARQUAGE CE.

MISE EN OEUVRE : Avec revêtement apparent : Document Technique d’Application n° 5.2/18-2607_V3. Avec protection lourde : règles professionnelles CSFE "Isolants supports d’étanchéité en indépendance sous protection lourd" et fiche Technique Système Knauf. La conception des ouvrages et les dispositions de mise en œuvre doivent permettre de ne pas dépasser la température maximale de service de l’isolant.