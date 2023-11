Panneau sandwich de toiture JI Roof PIR / JI Roof 1000 IPN

JI Roof PIR, le panneau sandwich isolant pour toitures en pente, est la solution idéale pour de nombreuses applications dans le secteur agricole, industriel, tertiaire ou résidentiel. Ce type de panneau est excellent tant pour les nouvelles constructions que pour les rénovations.

Grâce à la tôle d'acier blanche à l'intérieur, le panneau sandwich est solide et esthétique. Les excellentes valeurs d'isolation et la facilité d'installation font de ce panneau sandwich isolé un favori dans son segment. Le panneau de toiture isolé JI Roof PIR est également disponible sur commande en différentes dimensions, en plusieurs épaisseurs d'isolation et en différents revêtements/couleurs.