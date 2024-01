Parcours complet / Ensembliers Solidaires (TZEE)

Former des accompagnants à devenir ensemblier solidaire : accompagner socialement, techniquement et financièrement des familles très modestes dans leurs travaux de rénovation globale et performante de leur logement et cela de bout en bout.

À l'issue de la formation "Ensemblier Solidaire", les stagiaires seront en mesure de :

Qualifier des bénéficiaires et adapter une réponse d'accompagnement spécifique pour le public en situation de précarité énergétique et d'insalubrité. (modules 1 & 2)

Déployer une organisation sociale, technique, administrative et financière pour lever la situation de précarité énergétique et d'insalubrité. (modules 3 à 8)

Mobiliser des financements adaptés à chaque situation particulière pour lever la situation de précarité énergétique et d'insalubrité. (module 9)

Préparer et suivre les travaux de levée de l'insalubrité et de rénovation performante des logements. (modules 10 & 11)

Guider les bénéficiaires dans l'usage du logement rénové. (module 12)

Les enseignement sont basés sur :

Des apports techniques.

Des études de cas.

Des mises en situation pratique.

Des échanges en groupe.

Les intervenants sont des formateurs experts de leurs domaines de compétences. L'équipe pédagogique est constituée principalement de formateurs salariés des structures : Stop Exclusion Énergétique, Réseau Eco-Habitat, Les Compagnons Bâtisseurs et Dorémi.

La formation "Ensemblier Solidaire" est une formation multimodale alternant temps distanciel et temps présentiel.

L'évaluation des compétences se déroule à l'issue de chacun des 5 blocs via des productions écrites et / ou orales qui mobilisent différents outils (questionnaires, synthèse, entretien, étude de cas, etc...). Chaque bloc de compétences peut être validé indépendamment des autres. La validation de la formation "Ensemblier Solidaire" requiert l'acquisition des 5 blocs.

