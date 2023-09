Pathologies des bâtiments : les équipements de CVC (Chauffage, Ventilation, Climatisation) - TEC71

Catégorie : Formation continue

Les pathologies des équipements de génie climatique touchent principalement les réseaux de plomberie et production d’eau chaude sanitaire, les équipements de chauffage, les réseaux aérauliques et les installations de conditionnement d’air. Afin de mieux les diagnostiquer, les réparer et les prévenir, une meilleure connaissance des règles et des bonnes pratiques est nécessaire.



Objectifs :

Identifier les causes des pathologies des équipements de CVC (Chauffage, Ventilation, Climatisation).

Comprendre les phénomènes mis en cause.

Éviter de les reproduire.

Diplôme préparé : Autre Thème : Prévention des Pathologies Montant : 890 € Durée de la formation : 1 jour (7 heures) Pré-requis : Avoir été confronté à des sinistres dans le domaine des fondations, connaître les principales pathologies, ou avoir suivi le stage « Principales pathologies dans les bâtiments » (TEC9). Publics ciblés : Maitres d’ouvrage – Experts construction – Experts juridiques et d’assurance - Auditeurs - Techniciens et ingénieurs chargé de la supervision de travaux de rénovation – Exploitants : Gestionnaires de bâtiments - Gestionnaires de patrimoine immobilier.

Programme :

Consultez le programme ici.



Session :