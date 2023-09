Pathologies des bâtiments : les réseaux d’eau - TEC72

Catégorie : Formation continue

Les pathologies des équipements de génie climatique touchent principalement les réseaux de plomberie et production d’eau chaude sanitaire, les équipements de chauffage, les réseaux aérauliques et les installations de conditionnement d’air. Afin de mieux les diagnostiquer, les réparer et les prévenir, une meilleure connaissance des règles et des bonnes pratiques est nécessaire.



Objectifs :

Identifier les causes des pathologies des réseaux d’eau.

Comprendre les phénomènes mis en cause.

Éviter de les reproduire.

Diplôme préparé : Autre Thème : Prévention des Pathologies Montant : 890 € Durée de la formation : 1 jour (7 heures) Pré-requis : Avoir été confronté à des sinistres dans le domaine des fondations, connaître les principales pathologies, ou avoir suivi le stage « Principales pathologies dans les bâtiments » (TEC9). Publics ciblés : Maitres d’ouvrage – Experts construction – Experts juridiques et d’assurance - Auditeurs - Techniciens et ingénieurs chargé de la supervision de travaux de rénovation – Exploitants : Gestionnaires de bâtiments - Gestionnaires de patrimoine immobilier

Programme :

9h-17h30



Jacques AVONDO, Spécialiste en fluides et équipements du bâtiment.



Pathologies de la légionnelle

Bref historique de l’apparition de la maladie.

Les zones de prolifération potentielle : dans les réseaux d’eau, dans les tours aéroréfrigérantes, dans les centrales de traitement d’air et les climatiseurs.

Les textes et les prescriptions règlementaires.

Les points clef pour se prémunir du risque légionelle.



Pathologies des réseaux d’eau.



Les statistiques sur la sinistralité

Compatibilité tuyauteries acier galvanisé / cuivre.

Dilatation des canalisations.

Les dispositifs anti-retour.



Désinfection avant la mise en service.



Les principaux titres d’une eau.



Entartrage et moyens de lutte

Les facteurs d’influence et les moyens de lutte contre la corrosion.

Erosion et gel des canalisations.



Les ballons d’eau chaude sanitaire.



Les traitements d’eau.



Études de cas : Eau glacée et corrosion, ECS et corrosion, Climatisation…



