Persienne repliable Danaos
La persienne repliable DANAOS constitue une alternative moderne et durable aux modèles traditionnels en acier. Conçue en aluminium, elle élimine définitivement les contraintes liées à la rouille, au poids important et à l'entretien régulier.
Ce système de fermeture combine la robustesse d'un cadre en aluminium thermolaqué à une grande facilité de manipulation grâce à sa légèreté naturelle. Elle respecte les exigences d'urbanisme les plus strictes, ce qui la rend idéale pour les zones classées ou les façades anciennes souhaitant conserver un cachet traditionnel sans les inconvénients des matériaux classiques. Disponible avec ou sans ajourage et avec ou sans projection, elle s'adapte précisément aux besoins de confort thermique et d'occultation de chaque habitat.
Matériaux (détail) :
- Tablier et cadre : Aluminium thermolaqué haute résistance.
- Accessoires : Quincaillerie adaptée à l'aluminium pour garantir l'absence de rouille.
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Matériau : Structure en aluminium thermolaqué, naturellement inaltérable et sans corrosion.
Configurations : Disponible en version ajourée (poinçonnage esthétique) ou pleine.
Options de confort : Système de projection disponible pour réguler la lumière et la température intérieure.
Entretien : Finition texturée garantissant un nettoyage très simple sans peinture ni traitement anti-rouille.
Esthétique : Reproduction fidèle du design des persiennes en acier classiques.
Matériaux
- Aluminium
Divers
Idéal pour les zones classées ou les façades anciennes nécessitant le respect d'un style traditionnel.
Familles d'ouvrage
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
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