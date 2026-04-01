La persienne repliable DANAOS constitue une alternative moderne et durable aux modèles traditionnels en acier. Conçue en aluminium, elle élimine définitivement les contraintes liées à la rouille, au poids important et à l'entretien régulier.

Ce système de fermeture combine la robustesse d'un cadre en aluminium thermolaqué à une grande facilité de manipulation grâce à sa légèreté naturelle. Elle respecte les exigences d'urbanisme les plus strictes, ce qui la rend idéale pour les zones classées ou les façades anciennes souhaitant conserver un cachet traditionnel sans les inconvénients des matériaux classiques. Disponible avec ou sans ajourage et avec ou sans projection, elle s'adapte précisément aux besoins de confort thermique et d'occultation de chaque habitat.

Matériaux (détail) :