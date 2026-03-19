Sothoferm approche le printemps avec de nouvelles gammes de volets extérieurs : Poséidon et Calliope. Des noms inspirés par la mythologie grecque, et dont la symbolique est plus forte qu’on ne le pense…

Experte en volets sur mesure au sein du groupe Sothogam, la marque Sothoferm annonce le 17 mars deux nouvelles gammes complémentaires de volets extérieurs.

Elles ont été nommées respectivement Poséidon et Calliope. Un clin d’œil à la mythologie grecque, mais la référence traduit-elle leurs caractéristiques techniques ?

Poséidon, « nouvelle génération »

Poséidon, dieu des mers mais aussi volet battant en polyuréthane monobloc chez Sothoferm. Le matériau ne sent pas l’air iodé, mais a le mérite d’offrir à la solution une structure plus dense (350 kg/m³).

Une robustesse olympienne renforcée par des profils longitudinaux en matériau pultrudé pour la rigidité et la tenue verticale du panneau. Des performances proches d’un panneau sandwich aluminium, avec une résistance de compression de 11,4 MPa.

Installation des volets Poséidon 2 sur une maison individuelle ©Sothoferm Volets Poséidon 2 en finition bois ©Sothoferm Précédent Suivant

À l’image du dieu grec, cette deuxième version du volet battant Poséïdon tend à résister aux intempéries, car le matériau polyuréthane assure une isolation et une résistance thermique additionnelle de ΔR = 0,30 m²·K/W.

Ce modèle Poséidon « nouvelle génération » répond aux exigences des projets de rénovation comme des constructions neuves.

Le volet à cadre en bois revisité à travers Calliope

Calliope, muse de la Poésie épique, dont le nom signifie « belle voix ». Chez Sothoferm, ce nom est attribué à un volet à cadre bois. Ce ne sont pas les épopées que la solution Calliope veut flatter, mais plutôt les bâtiments situés en zone historique. Ces derniers dépendent de règles d’urbanisme strictes, dont le respect est surveillé par les Architectes des Bâtiments de France (ABF).

«Il s'allie parfaitement aux façades de charme d'une maison en pierre, mais aussi aux façades plus modernes », décrit dans un communiqué Emmanuel Braux, directeur commercial du groupe Sothogam.

Installation des volets Cassiope ©Sothoferm

Le volet Calliope est disponible en versions battante et coulissante, mais également dans une diversité de remplissages, finitions et couleurs. Le tout pour une meilleure adaptation aux différentes architectures régionales.

« Avec Poséidon et Calliope, nous avons voulu proposer deux réponses fortes aux attentes du marché : des volets durables, esthétiques et adaptés aux nouvelles architectures. Ces deux gammes illustrent parfaitement l’ambition de Sothoferm : conjuguer innovation industrielle et savoir-faire pour accompagner l’évolution de l’habitat », expose Emmanuel Braux.

