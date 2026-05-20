Selon le gouvernement, les bâtiments tertiaires déclarés sur OPERAT affichent une baisse de 26 % de leur consommation énergétique.

Le Gouvernement annonce une baisse de la consommation énergétique dans le secteur tertiaire, dans un communiqué diffusé le 20 mai 2026. Ce bilan actualise les premiers enseignements publiés en 2024 et met en avant « une dynamique d’engagement en nette progression ».

Le document indique que, par rapport à la période 2010-2019, les bâtiments engagés dans cette démarche ont réduit leur consommation d’énergie d’environ 26 %. Il souligne également une évolution du mix énergétique, avec « une transition progressive des énergies fossiles vers l’électrification en cohérence avec le plan d’électrification annoncé par le Gouvernement ».

Dans le détail, la part de l’électricité dans la consommation déclarée est passée de 54 % à 61 % entre la période 2010-2019 et 2024. À l’inverse, celle du gaz a reculé de 37 % à 29 % sur la même période.

OPERAT : un dispositif de suivi de plus en plus utilisé par les acteurs du tertiaire

Lancée en 2022, la plateforme OPERAT centralise le recueil et le suivi des consommations énergétiques des acteurs du secteur tertiaire soumis au Dispositif Eco Énergie Tertiaire, qui fixe des objectifs de réduction des consommations énergétiques. Ce dispositif fixe des objectifs de réduction des consommations d’énergie des bâtiments tertiaires aux horizons 2030, 2040 et 2050, dans le cadre de l’article 175 de la loi ELAN. OPERAT se veut un outil d’accompagnement de la transition énergétique pour les acteurs concernés, il est géré par l’Agence de la transition écologique (ADEME).

Selon le gouvernement, le nombre de déclarations enregistrées sur la plateforme a progressé de 52 % depuis le bilan 2022-2023. Au 31 janvier 2026, plus de 1,145 million de déclarations de consommation validées avaient été recensées, toutes années confondues, représentant près de 340 000 bâtiments assujettis ou équivalents, désignés comme « Entités Fonctionnelles Assujetties » (EFA). Une EFA correspond à tout établissement concerné par le décret tertiaire.

Le gouvernement souligne que « la surface déclarée et validée progresse chaque année ». Le taux de remplissage global de la plateforme OPERAT est désormais estimé entre 50 % et 60 % du parc assujetti. Selon le communiqué, « ces résultats confirment la bonne utilisation de la plateforme et l’implication croissante des acteurs du secteur tertiaire ».

Transformation du mix énergétique et baisse des émissions

Le communiqué rappelle que la consommation d’énergie peut être ajustée aux conditions climatiques afin de neutraliser l’impact des variations de température d’une année à l’autre sur les besoins énergétiques.

La baisse de la part du gaz au profit de l’électricité s’accompagne également d’un recul des émissions de gaz à effet de serre. Selon le gouvernement, cette évolution du mix énergétique, combinée à la diminution des consommations, entraîne une réduction de 32 % des émissions sur le périmètre couvert par les déclarations.

Le communiqué indique par ailleurs que près de la moitié des bâtiments concernés ont déjà atteint l’objectif de réduction fixé pour 2030. « Cette proportion augmente régulièrement depuis 2020, témoignant de l’engagement des acteurs du tertiaire à maîtriser leurs consommations d’énergie et contribuant de ce fait à réduire notre dépendance aux énergies fossiles et à renforcer notre souveraineté énergétique. »

Le secteur tertiaire au cœur du plan d’électrification

Dans un contexte de tensions sur l’approvisionnement énergétique, le gouvernement a présenté un plan d’électrification visant à réduire la dépendance de la France aux énergies fossiles importées et à renforcer sa souveraineté énergétique. « Les entreprises sont pleinement concernées par cette évolution, en particulier celles du secteur tertiaire, dont les bâtiments doivent adapter et maîtriser leurs consommations d’énergie pour accompagner cette transition », souligne l’exécutif.

Le secteur tertiaire représente environ 1,2 milliard de m² et 15 % de la consommation nationale d’énergie finale brute en 2024, selon le Bilan énergétique de la France établi par le Service des données et études statistiques (SDES). Dans ce cadre, l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments tertiaires apparaît comme un enjeu majeur.