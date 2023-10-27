Le volet battant Poséidon est une solution innovante conçue en polyuréthane monobloc de 29 mm. Ce matériau de synthèse haute performance est imputrescible et indéformable, ce qui le rend idéal pour les zones géographiques aux conditions météo rudes.

Bien que le matériau soit synthétique, sa finition veinée est réalisée à partir d'empreintes de bois naturel pour offrir l'esthétique d'un volet traditionnel sans aucune contrainte d'entretien. La structure intègre des renforts longitudinaux en profilés pultrudés (fibres de verre et résine) de chaque côté du panneau pour une rigidité maximale et une tenue optimale face aux fortes chaleurs. Avec une résistance thermique additionnelle de Delta R = 0,30 m².K/W, il garantit un confort thermique été comme hiver.

Matériaux (détail) :