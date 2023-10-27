Volet battant Poséidon
Le volet battant Poséidon est une solution innovante conçue en polyuréthane monobloc de 29 mm. Ce matériau de synthèse haute performance est imputrescible et indéformable, ce qui le rend idéal pour les zones géographiques aux conditions météo rudes.
Bien que le matériau soit synthétique, sa finition veinée est réalisée à partir d'empreintes de bois naturel pour offrir l'esthétique d'un volet traditionnel sans aucune contrainte d'entretien. La structure intègre des renforts longitudinaux en profilés pultrudés (fibres de verre et résine) de chaque côté du panneau pour une rigidité maximale et une tenue optimale face aux fortes chaleurs. Avec une résistance thermique additionnelle de Delta R = 0,30 m².K/W, il garantit un confort thermique été comme hiver.
Matériaux (détail) :
- Panneau : Polyuréthane monobloc haute densité. Renforts : Profilés pultrudés à base de fibres de verre et de résine.
- Ferrage : Aluminium ou composite (espagnolette aluminium, gonds composite)
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Épaisseur du panneau : 29 mm.
Performance thermique : Résistance thermique additionnelle Delta R = 0,30 m².K/W.
Isolation : Résistance thermique 5 fois supérieure aux normes européennes.
Dimensions : Jusqu'à 2 500 mm en hauteur et 2 000 mm en largeur pour 2 vantaux.
Configurations : Pentures et contre-pentures, barres et écharpe, barres seules, aspect emboîture ou aspect provençal.
Options : Compatible motorisation Somfy et système de Bâti rénovation 60 mm.
Matériaux
- Polyuréthane
Labels et certifications
- Fabrication Française
Divers
GARANTIE DE LA MOTORISATION : la motorisation avec bâti rénovation est garantie 7 ans.
Familles d'ouvrage
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
Les tags associés
- Polyuréthane
- Volet
- Monobloc
- Composite
- Sothoferm
- Afficher plus
Volet battant Mistral
Le volet battant aluminium 27 mm tout confort Le volet battant MISTRAL est une solution de fermeture en aluminium de 27 mm d'épaisseur, plébiscitée pour son haut pouvoir isolant...
Volet battant solaire Mistral
Le volet battant motorisé solaire et isolé ! Le Mistral solaire est une alliance parfaite entre le confort de pose et le confort d’utilisation. La pose est très simple...
Volet coulissant solaire Mistral
Le volet coulissant motorisé solaire et isolé ! La motorisation solaire LUMIS est intégrée au bandeau aluminium dans lequel coulisse le volet. Tous les élements de...
Volet battant solaire Océanos
Le volet à cadre motorisé solaire ! Le volet Océanos solaire s’adapte parfaitement à vos envies ! Choisissez le remplissage adapté à votre façade...
Persienne repliable isolante Orphée
Une persienne isolante exclusive ! Orphée est la 1ère persienne repliable isolante du marché. Elle allie un système traditionnel de fermeture à un aspect très...
Persienne repliable Danaos
La persienne repliable DANAOS constitue une alternative moderne et durable aux modèles traditionnels en acier. Conçue en aluminium, elle élimine définitivement les contraintes...