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Volet battant Poséidon

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Volet battant Poséidon - Batiweb

Le volet battant Poséidon est une solution innovante conçue en polyuréthane monobloc de 29 mm. Ce matériau de synthèse haute performance est imputrescible et indéformable, ce qui le rend idéal pour les zones géographiques aux conditions météo rudes.

Bien que le matériau soit synthétique, sa finition veinée est réalisée à partir d'empreintes de bois naturel pour offrir l'esthétique d'un volet traditionnel sans aucune contrainte d'entretien. La structure intègre des renforts longitudinaux en profilés pultrudés (fibres de verre et résine) de chaque côté du panneau pour une rigidité maximale et une tenue optimale face aux fortes chaleurs. Avec une résistance thermique additionnelle de Delta R = 0,30 m².K/W, il garantit un confort thermique été comme hiver.

Matériaux (détail) :

  • Panneau : Polyuréthane monobloc haute densité. Renforts : Profilés pultrudés à base de fibres de verre et de résine.
  • Ferrage : Aluminium ou composite (espagnolette aluminium, gonds composite)

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Épaisseur du panneau : 29 mm.
Performance thermique : Résistance thermique additionnelle Delta R = 0,30 m².K/W.
Isolation : Résistance thermique 5 fois supérieure aux normes européennes.
Dimensions : Jusqu'à 2 500 mm en hauteur et 2 000 mm en largeur pour 2 vantaux.
Configurations : Pentures et contre-pentures, barres et écharpe, barres seules, aspect emboîture ou aspect provençal.
Options : Compatible motorisation Somfy et système de Bâti rénovation 60 mm.

Matériaux

  • Polyuréthane

Labels et certifications

  • Fabrication Française

Divers

GARANTIE DE LA MOTORISATION : la motorisation avec bâti rénovation est garantie 7 ans.

Familles d'ouvrage

  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
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