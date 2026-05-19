KP1 annonce une ATEx pour ses dalles alvéolées, soumises au DTU 23.2. Elles s'avèrent adaptées aux charges roulantes des bâtiments logistiques et industriels.

Les dalles alvéolées en béton KP1 ont passé une évaluation technique par ATEx de cas A (n°3552_V1). Celle-ci garantit la compatibilité de ces solutions de planchers avec les camions et chariots élévateurs et par extension aux bâtiments logistiques et industriels.

« L’ATEx nous a permis de développer une nouvelle méthode de répartition des charges, plus précise dans le calcul des sollicitations, afin de proposer des solutions optimisées. La vérification des dalles alvéolées sous charges roulantes intègre ainsi des points de contrôle complémentaires par rapport à une dalle alvéolée standard », explique David Garin, chef de projets Innovation de KP1.

Une résistance aux charges roulantes allant jusqu’à 11,2 tonnes par essieu

Ainsi, les planchers à dalles alvéolées KP1 peuvent supporter des charges roulantes jusqu’à 11,2 tonnes par essieu. Ce qui la rend conforme au DTU 23.2, établissant les normes de conception et de mise en œuvre des planchers à dalles alvéolées. D’après ce référentiel, toute charge dynamique et roulante est admise si elle ne pas dépasse les 30 kilonewtons (kN, soit 1,14 tonne) par essieu.

« Avec cette approche, nous conservons une solution en dalle alvéolée, déjà bien connue de nos clients, avec une mise en œuvre identique sur chantier. Cela permet un gain de temps à la pose, tout en réduisant les retombées de structure, les quantités de béton et d’acier. À la clé donc une solution plus économique pour le projet et un impact carbone réduit ! », soutient M. Garin.

Installation de la dalle alvéolée KP1 Installation de la dalle alvéolée KP1 Précédent Suivant

Grâce à ses alvéoles, la dalle préfabriquée est deux fois plus légère qu’un plancher intégralement en béton. La solution de KP1 évite les étaiements, les boucles de levage et le déploiement de gardes de corps, car intégrés sur demande en usine.



« 500 m² de planchers peuvent ainsi être posés en une journée », vante KP1. Sans compter une constance industrielle et des « dimensionnements fiables ». La dalle alvéolée est disponible en six hauteurs en version « Dalle Série Légère » (16 cm, 20 cm, 24 cm, 27 cm, 32 cm et 40 cm) et en quatre épaisseurs en « Dalle Série Renforcée » (20 cm, 27 cm, 28 cm et 36 cm). « Fabriquée dans les usines de Pujaut (30), Ciel (71), Poincy (77) et Graulhet (81), elle est livrée directement sur les chantiers », indique KP1.

