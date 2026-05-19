Feu vert pour la future Cité de la natation à Toulouse

À Toulouse, le permis de construire de la Cité de la natation est confirmé par son maire. Début du chantier en 2026 pour une livraison en 2028.

La mairie de Toulouse a confirmé, ce mardi 19 mai, le permis de construire de la future Cité de la natation à Toulouse. Un établissement dédié aux Dauphins du TOEC, club de natation, au sein duquel le champion olympique Léon Marchand a fait ses armes.

Ce projet public-privé est chiffré à 33 millions d'euros (dont environ 16 millions fournis par l'État et les collectivités locales partenaires).

Livraison prévue à la rentrée 2028

« Ce nouvel équipement viendra renforcer l'excellence sportive de Toulouse grâce à ses infrastructures, dont un bassin olympique "Léon Marchand", symbole du talent toulousain et de notre identité sportive », s'est réjoui Jean-Luc Moudenc, le maire DVD de la ville rose, dans un communiqué. Bassin accueilli sur le toit de la future infrastructure et qui réutilisera une partie du bassin d'échauffement de l'Arena de Nanterre, où s'entraînaient les nageurs lors des Jeux de Paris.

« On est pressé que ça se mette en place, de voir les premiers coups de pioche », a confié à l'AFP Michel Coloma, directeur général des Dauphins du TOEC. Selon l'intéressé, les travaux de construction devraient pouvoir commencer à l'automne 2026, « début novembre », après la démolition d'un bâtiment encore présent sur le terrain prévu. L'édifice jouxte les installations actuelles du club de natation, à proximité du Stadium de Toulouse, où évolue le club de foot du TFC.

L'ouverture de la Cité est prévue pour « la rentrée de septembre 2028 », a également exposé M. Coloma, d'après qui cette infrastructure va « accentuer le développement du club », en regroupant notamment géographiquement l'ensemble de ses structures.

La Cité des Dauphins doit également permettre d'augmenter le nombre d'adhérents, actuellement de 2 000, d'environ 500 à 1 000, a-t-il souligné.



Avec AFP