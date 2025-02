Pistolet de rétraction Rafale Réf. 4065

Le pistolet de rétraction Rafale de Guilbert Express Réf. 4065 d’une puissance de 65 kW est un outil chauffant performant, conçu pour offrir une rétraction rapide et efficace des matériaux. Grâce à son allumage automatique, son raccord rapide et sa tête tournante, il se distingue par sa puissance et sa polyvalence.

Comme sa version de 40 kW (Réf. 4040), le modèle 65 kW est spécialement conçu pour rétracter les housses en polyéthylène de toutes épaisseurs, que ce soit en atelier ou sur chantier. Il est également idéal pour le fardelage de paquets, de pièces ou de machines, quel que soit leur format ou leur forme.

Ce pistolet se connecte facilement à des bouteilles de propane de 13 kg ou 35 kg, offrant une grande flexibilité d’utilisation. Conditionné dans une valise de transport robuste, il peut être utilisé dans de nombreux secteurs, tels que la logistique, l’emballage, le bâtiment, le nautisme et l’aéronautique. Ses applications incluent la rétraction, la palettisation, le fardelage, le brûlage, le confinement, le flammage et l’hivernage.

Le Rafale 65 kW est un outil à la fois puissant, efficace et polyvalent, adapté aux professionnels exigeants.