Plafond acoustique non démontable Knauf Delta

Solution acoustique et décorative non démontable pour murs et plafonds :

Plaque de plâtre cartonnées à bord UFF ou Linear, d'épaisseur 12,5 mm.

Perforation en continu sur la totalité de la plaque suivant 5 décors : Aléatoire, Alterné, Rectiligne, Quadril, Domino.

Verso revêtu d'un voile acoustique assurant une bonne absorption dans les fréquences aiguës et une protection contre les poussières.

Application :

Constructions neuves ou réhabilitation.

Tous types de projets sujets à des exigences esthétiques et acoustiques spécifiques.

Tous types de bâtiments et plus particulièrement les bâtiments tertiaires : commerces, éducation, sport, santé, culture, loisirs...

Les + KNAUF :

Présence d'un voile de fibre au verso des plaques qui favorise l'absorption acoustique et la protection contre la poussière.

Traitement acoustique dans toutes les gammes de fréquence.

Possibilité de mise en oeuvre en doublage.

Convient aux plafonds longue portée avec l'utilisation de profilés renforcés 70 ou 100 pour la réalisation de réseau primaire.

Pose sur fourrure standard F47 ou pose confirt sur profilé CD60.

Labels & Certifications (détail) :